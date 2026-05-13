Cristiano Bergodi, după ce Iulian Cristea a ratat penalty-ul decisiv în finala Cupei României Betano: „Nu am discutat cu el!”

U Cluj a pierdut prima din cele două finale cu Universitatea Craiova. „Șepcile roșii” au fost învinse la loviturile de departajare, singurul penalty fiind ratat de Iulian Cristea. La finalul partidei de la Sibiu, Cristiano Bergodi a reacționat și a comentat execuția fundașului central.

Finala Cupei României Betano a fost extrem de echilibrată. Scorul a fost 0-0 la finalul celor 120 de minute. În timpul regulamentar, ardelenilor li s-a anulat un gol pe motiv de ofsaid. Bic, Lukic, Chipciu, Mendy și Trică au marcat de la 11 metri pentru U Cluj, în timp ce Iulian Cristea a ratat. Al-Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuk, Mekvabishvili și Crețu au înscris de la loviturile de departajare care i-au adus Universității Craiova trofeul.

„Așa e fotbalul, nu le pot reproșa nimic jucătorilor. La penalty-uri am marcat de cinci ori, nu a fost loterie, nu a marcat Iulian, dar nu am ce să-i reproșez. Ei au controlat, dar nu și-au creat ocazii. Am schimbat în repriza a doua, am băgat și trei fundași, apoi am avut accidentări și am ajuns la 4-4-2 în prelungiri.

Nu e ușor să joci cu doi atacanți masivi. Underii sunt Trică și El Sawy, așa a trebuit să schimbăm. Asta e, mergem duminică la ei și vedem. Nu am discutat cu Cristea. A apărat bine Popescu la șutul lui Iulian. Era pe colț. A nimerit colțul și a apărat. Asta se întâmplă la penalty-uri, se poate întâmpla orice”, a declarat antrenorul lui U Cluj.

U Cluj încă poate câștiga campionatul

Meciul de la Craiova, din penultima etapă a play-off-ului, are loc duminică, 17 mai, de la ora 20:30. Înaintea duelului direct, oltenii au avans de un punct și, dacă câștigă, sunt matematic campioni.

„După ce ai pierdut finala Cupei mergi în Bănie pentru finala campionatului. Important e să facem un meci bun. Încercăm să ridicăm moralul. Asta e viața unui jucător, a unui antrenor, a unui club. Trebuie să știm să pierdem. Păcat, meciul a fost echilibrat. Ei au jucători buni, împing bine pe benzi, nu pot să le reproșez nimic băieților mei.

Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri. Campionatul se poate prelungi cu o săptămână. Ei trebuie să ne bată. Dacă reușesc, jos pălăria, dar avem și varianta egalului. E presiunea pe ei. Au moral bun, noi suntem puțin așa, dar ăsta e fotbalul, nu putem face o tragedie”, a spus Cristiano Bergodi, după finala Cupei României Betano.