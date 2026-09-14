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Cristiano Bergodi, descătușat după U Cluj – Oțelul 3-0: „Era vital, suntem din nou acolo sus”

Cristiano Bergodi, prima reacție după U Cluj - Oțelul Galați 3-0. De ce este această victorie atât de importantă pentru „șepcile roșii”: „Era vital, cred că am meritat”
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2026 | 21:12
Cristiano Bergodi descatusat dupa U Cluj Otelul 30 Era vital suntem din nou acolo sus
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Cristiano Bergodi respiră ușurat după U Cluj - Oțelul 3-0. Foto: Sport Pictures
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La finalul meciului U Cluj – Oțelul Galați 3-0, disputat luni în cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga, Cristiano Bergodi (61 de ani) a apreciat că este vorba despre o victorie foarte importantă pentru echipa sa. În primul rând pentru că „șepcile roșii” au reușit astfel în principiu să treacă peste perioada dificilă traversată din punct de vedere sportiv în ultimele săptămâni.

Ce a declarat Cristiano Bergodi după U Cluj – Oțelul Galați 3-0

Iar în al doilea rând pentru că gruparea ardeleană s-a apropiat acum din nou destul de mult de zona locurilor de play-off, în condițiile în care U Cluj are în continuare și un meci mai puțin disputat față de cele mai multe dintre competitoare. Este vorba despre derby-ul orașului, contra celor de la CFR Cluj:

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Poate am fost puțin crispați din cauza acestei perioade pe care am traversat-o. Acum am înregistrat această victorie pe execuții, goluri bune, am avut oportunități, ocazii. Era foarte important să câștigăm astăzi. Vital, aș putea să zic. Cu aceste trei puncte suntem iar sus acolo.

Trebuie să ne amintim și că avem un meci mai puțin, dar acolo se poate întâmpla orice pentru că este un derby, normal. Avem un meci mai puțin și suntem aproape de play-off.Campionatul este lung, nu e problemă momentan. Am trecut peste această perioadă”. 

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Ce urmează pentru U Cluj și Cristiano Bergodi

Pe de altă parte însă, cu această ocazie antrenorul italian a mai subliniat și că este extrem de important pentru echipa lui să se impună și în partida din etapa viitoare, ultima de dinainte de pauza internațională, de pe terenul celor de la FC Voluntari. „Cu această victorie ne-am mai liniștit, în general. Avem un meci foarte, foarte important cu Voluntari înainte de pauza internațională și trebuie să ne gândim la asta. Va trebui să încercăm să câștigăm meciul de acolo de la Voluntari, a mai declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului U Cluj – Oțelul Galați 3-0. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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