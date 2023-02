Cristiano Bergodi e cu gândul la punctele din meciul cu FC U Craiova după un nou pas greșit al lui Sepsi: „Facem scandal!”

Covăsnenii s-au încurcat și în meciul cu Chindia Târgoviște, scor 2-2, partidă în care elevii lui Toni Petrea au condus la două goluri diferență. Godberg Cooper a deschis scorul pentru Chindia, pentru ca Rassambev Akhmatov să majoreze scorul. De partea cealaltă, Mario Rondon a redus din diferență spre finalul primei reprize, iar Pavol Safranko a egalat.

Cristiano Bergodi e cu gândul la punctele din meciul cu FC U Craiova

la punctele pe care Sepsi ar urma să le primească după meciul cu FC U Craiova, în care fanii olteni au avut mai multe scandări xenofobe și în care arbitrul Andrei Chivulete a oprit meciul ca reacție împotriva manifestării suporterilor Craiovei:

ADVERTISEMENT

„Am avut în trecut 3 sau 4 meciuri fără victorie, dar echipa juca. Probabil se simte și un pic de presiune la băieți. Am pierdut două puncte la Mioveni, două puncte azi, mergem înainte. E un moment greu, în care se decid echipele calificate în play-off.

Eu cred că trebuie să facem scandal dacă nu ne dau cele 3 puncte de la meciul cu Craiova. E un regulament, trebuie respectat. După se poate schimba, dar momentan astea sunt regulile, trebuie să câștigăm la masa verde”.

ADVERTISEMENT

„Știam de la început că o să fie un meci foarte greu. Am avut situații bune din care nu am dat gol. Băieții au reacționat după ce am fost conduși și am avut reacție în repriza secundă. Nu am avut limpezime în ultima treime de teren.

Am egalat, am avut și ocazii de a câștiga. Pâcat, trebuia să învingem. Faptul că am luat două goluri și am egalat ne poate mulțumi și putem spune că e un egal cât o victorie. Nu mă îngrijorează clasamentul”, a mai spus Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

„Sepsi are jucători refuzați de la echipele mari!”

Mihai Stoica a comentat meciul dintre , explicân motivul pentru care Sepsi nu reușește să aibă o continuitate în rezultate și alternează între meciuri bune și meciuri nereușite: „Sepsi e o echipă făcută cu cap, dar făcută din jucători refuzați de echipe mai bune, cum ar fi noi, CFR și mai sunt.

Ba Ninaj era indispensabil, ba Ninaj e trecut rezervă. Aganovic joacă fundaș dreapta, inter și mijlocaș central. Ba Tudorie era golgheter, ba acum intră Rondon să joace. Cam trebuie să știi echipa de start, în mare parte”.

ADVERTISEMENT

„Nici eu nu mă așteptam să fie o echipă care bate cu 7-0, dar după să piardă cu Mioveni, mai ales că Bergodi e un antrenor serios, nu prea oferă surprize. Scorul ăsta e cauzat de greșelile flagrante ale lui Niczuly”, a mai spus MM Stoica, la TV .