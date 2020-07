Cristiano Bergodi e încrezător înaintea meciului de la Botoșani: „Nu ne interesează ce va fi la FCSB – CFR”. Ce spune despre Dan Petrescu. Video

Pe primul loc în play-off-ul Ligii 1, cu un avans de un punct față de CFR Cluj, Universitatea Craiova stă la mâna ei în încercarea de a obține un nou titlu de campioană după o pauză de 29 de ani. Pentru olteni urmează un meci extrem de dificil la Botoșani, duminică de la ora 19:30, echipă care se luptă și ea pentru ocuparea unei poziții de cupe europene.

Oltenii au ceva emoții pentru confruntarea din Moldova, mai ales că nu au reușit să câștige niciodată aici de când cele două formații evoluează în Liga 1.

În cazul în care va reuși să se impună duminică seara, Universitatea va avea certitudinea că va juca în ultima etapă cu titlul pe masă în fața CFR-ului, indiferent de rezultatele pe care clujenii le vor mai obține în continuare.

Cristiano Bergodi despre meciul de la Botoșani; „Este prima finală, dar nu este decisiv”

Înainte de meciul de la Botoșani, antrenorul Cristiano Bergodi a susținut o conferință de presă, în care a vorbit despre importanța partidei, însă spune însă că nu va fi decisivă în stabilirea campioanei. De asemenea, el susține că nu se simte îngrijorat de faptul că Universitatea Craiova nu a obținut până acum nicio victorie la Botoșani, teren unde nu are decât o remiză, în sezonul regular al acestei ediții de campionat.

„Va fi un meci foarte greu, echipa Botoșaniului a demonstrat că este o echipă foarte bună, joacă un fotbal plăcut și e un teren greu de jucat, întrucât Craiova nu a câștigat niciodată acolo. Va fi o partidă frumoasă, îmi place Botoșani. Sperăm să câștigăm acolo, e un meci foarte, foarte important, noi mergem motivați acolo. Nu avem o presiune în plus din cauza faptul că nu am câștigat niciodată acolo, sunt doar statistici. Fiecare meci are istoria lui. În acest moment, e cel mai important joc. Avem trei finale, iar primul este foarte important. Eu cred că meciul decisiv va fi ultimul, cel cu CFR va hotărî campioana.

Nu se știe dacă e un avantaj că jucăm după CFR, presiunea este pe toată lumea. Nu mă interesează foarte mult acest aspect, jucătorii mei sunt concentrați, dar pe teren mai există și emoții. E un aspect important că băieții intră pe teren și reușesc să-și controleze emoțiile.

Nu vorbesc în conferința de presă despre aspectele tactice. Botoșani are o echipă bună, cu jucători de viteză, chiar și de forță, cu gabarit și e normal că e o formație care joacă bine. Ne va fi greu, dar eu am încredere”, a spus tehnicianul oltean.

🎙 Declarații Cristiano Bergodi înaintea meciului cu FC Botoșani.#SustineStiinta #AsaELaCraiova #CampioniLaSuporteri Posted by Universitatea Craiova on Saturday, July 18, 2020

„Nu-mi pierd energia mentală să îi răspund lui Dan Petrescu”

Cristiano Bergodi a aruncat apoi câteva săgeți în direcția lui Dan Petrescu, antrenorul rivalei CFR, care s-a plâns de nenumărate ori că Universitatea ar fi avantajată în lupta la titlu.

„Nu comentez ce spune Dan Petrescu. În acest moment, eu nu vreau să pierd energie mentală ca să îi răspund unui coleg pe care îl stimez foarte mult și, sincer, nu mă interesează ceea ce spune. E un antrenor foarte bun, dar pe mine mă interesează jucătorii mei.

Vom vedea ce jucători vor juca, am un lot foarte bun. Anumiți jucători au jucat des și nu din cauza faptului că nu am încredere în ceilalți, nu e adevărat acest lucru, eu încerc să fac alegerile potrivite pentru fiecare meci. Cei care au intrat au făcut-o foarte bine, sunt mulțumit. Suntem o echipă unită în acest moment. Jucătorii de rezervă stau foarte bine moral. S-au antrenat bine, sunt mulțumit de ei, nu am un reproș față de ei. Jucătorii m-au dus la pe primul loc și toți s-au comportat în mod profesionist.

Nu sunt un magician să spun că ne vom detașa în această etapă. Nu știm ce se va întâmpla la meciul dintre FCSB și CFR. Noi trebuie să ne focusăm la ceea ce trebuie să facem pe teren. Noi depindem de noi, e meritat faptul că suntem pe primul loc. E meritul băieților, dar trebuie să rămânem modești și cu picioarele pe pământ, umili. Vom merge la Botoșani să câștigăm cele trei puncte. Nu ar trebui să conteze rezultatul dintre FCSB și CFR, nu ne interesează ce se întâmplă, suntem la mâna noastră. Chiar dacă bat clujenii, noi putem fi pe primul loc dacă bătem la Botoșani”, a mai spus Cristiano Bergodi.