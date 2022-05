Cristiano Bergodi, elogiat de Laszlo Dioszegi: „A găsit liniște și înțelegere”. Patronul lui Sepsi promite infern pe Giulești la finala Cupei României

Cristiano Bergodi (57 de ani) a lipsit de la returul semifinalei Cupei României cu U Craiova, Italianul a fost suspendat, dar, la final, a fost lăudat de patronul Laszlo Dioszegi.

Cristiano Bergodi, cheia succesului lui Sepsi: „Are o mare realizare”

„Cred că am jucat extraordinar și meritam să jucăm în finală. Nu pot să mă hazardez că o să o câștigăm, dar e ceva inedit. A doua finală în ultimii trei ani.

Am jucat cu FCSB în 2020, dar acum doi ani de zile nu am avut spectatori, a fost fără suporteri. FCSB era mai bună decât noi. Nu am cum să nu recunosc. Speram, dar am știut că FCSB o să câștige finala. Acum e 50:50. Și cred că vor veni 3-4 mii de suporteri din Sf. Gheorghe să ne susțină și o să avem șanse și noi.

Eu consider că Bergodi are o mare realizare. Nu doar că e un antrenor foarte bun, dar a găsit liniște și înțelegere în echipă. Pentru că în momentul de față e liniște și înțelegere între conducere, suporteri și antrenori”, a declarat Laszlo Dioszegi, la .

Finala Cupei României, ediția 2021-2022, se va juca joi, 19 mai, de la ora 20:30, pe stadionul din Giulești. Patronul covăsnenilor anunță infern pentru ilfoveni.

„Sf. Gheorghe e un oraș cu 200 de mii de locuitori. Eu consider că dacă venim vreo 3-4 mii la București, vom avea o galerie bună. Noi nu cerem ajutorul nimănui (n.r. – susținerea fanilor rapidiști). Cred că suporterii noștri vor face o atmosferă extraordinară”, a adăugat patronul lui Sepsi.

Patronul lui Sepsi a promis prime consistente pentru câștigarea Cupei României

Sepsi nu a avut nicio primă la semifinala cu Universitatea Craiova, dar patronul covăsnenilor a dezvăluit că dacă vor cuceri primul trofeu din istoria clubului. Conform spuselor lui Dioszegi, jucătorii au în contract prime cu sume cuprinse între 5 și 10 mii de euro.

„Jucătorii au în contract că au un bonus pentru câștigarea Cupei, între cinci mii și zece mii de euro. Ar înseamna foarte mult, este un oraș mic, de 50 de mii de locuitori. În urmă cu doi ani știam că avem șanse mici cu FCSB.



Șansele sunt de 50%. Nu trebuie să subestimăm Voluntariul. De doi ani, Voluntariul ne cam bate pe unde ne prinde”, a mai spus Lazslo Dioszegi, la .