Cristiano Bergodi, frustrat după Sepsi – Rapid 1-2: „Am jucat numai noi în prima repriză. Ei s-au apărat pe ultimii 20 de metri”

Cristiano Bergodi, nemulțumit de rezultatul partidei: „Am făcut un meci foarte bun”

Cristiano Bergodi, fostul antrenor al Rapidului, consideră că „giuleștenii” nu meritau victoria împotriva lui Sepsi: „Am făcut un meci bun. Simt un pic de frustrare pentru că am jucat foarte bine și nu pot să le reproșez nimic băieților. Mai ales în prima repriză. Ei au jucat numai pe contraatac.

Fiecare echipă alege strategia ei. Nu au venit să ne atace cu pressing, dar noi suntem obișnuiți să construim și să comandăm jocul. Ne-au surprins cu tactica asta.

Am jucat numai noi în prima repriză. O execuție extraordinară a lui Ioniță și ăsta a fost meciul. Nu sunt supărat deloc pe Niczuly. Nu e problemă. Am făcut încă un meci foarte bun.

Nu am avut noroc. Am avut situații, am plimbat mingea și ei s-au apărat pe ultimii 20 de metri. Cred că toată lumea a văzut, dar punctele merg la ei”.

Antrenorul italian a explicat de ce l-a înlocuit pe Ștefănescu și abia așteaptă să vadă pe teren și pe S

„Marius Ștefănescu nu a putut mai mult și l-am schimbat. N-a jucat de mult. Prima înfrângere. Am întâlnit liderul clasamentului, un Rapid pragmatic. Per total, un meci bun. Safranko e un jucător bun și va intra și el în lot. Ne va ajuta”, a declarat Cristiano Bergodi la , după Sepsi – Rapid 1-2.

Roland Nicuzuly consideră că Rapid nu merita victoria: „Am dominat din primul până în ultimul minut”

Portarul lui Sepsi Sfântu Gheorghe a fost foarte supărat la finalul partidei și consideră că rezultatul este unul nedrept: „Am dominat din primul până în ultimul minut. Ei au marcat două goluri. Ei au intrat cu 2-1 la pauză și am încercat să remediem. Din păcate nu am reușit să marcăm cel de-al doilea gol, ca să revenim.

Am avut ghinion la primul gol. Nu am reușit nici la al doilea să parez. Eu nu consider că nu am avut agresivitate, am început meciul sus și acolo am stat. Ei nu au contat în prima repriză, dar au marcat de două ori și asta le-a duat un moral foarte bun.

Frustrant, dar trebuie să uităm acest meci pentru că ne așteaptă o partidă grea cu FC U Craiova 1948”, a declarat portarul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Roland Niczuly.