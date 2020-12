Cristiano Bergodi îl felicită pe Mirel Rădoi: „Ar fi fost o mare greșeală să meargă la U Craiova”

Fostul antrenor al Universității Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat că selecționerul Mirel Rădoi a făcut bine că nu a mers la fosta sa echipă. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mihai Rotaru l-a vrut pe Rădoi în locul lui Bergodi.

Plecat din România în urmă cu ceva mai mult de o lună, Bergodi a mers în Italia pentru a fi mai aproape de mama sa, grav bolnavă. Italianul susține că a avut oferte să revină în Liga 1.

De asemenea, antrenorul crede că „tricolorii” au șanse să se califice la Campionatul Mondial din 2022 și îi vede în luptă cu Islanda pentru locul 2 în grupa din care face parte și Germania.

Cristiano Bergodi îl felicită pe Mirel Rădoi: „Ar fi făcut o greșeală mare”

Italianul Cristiano Bergodi și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova imediat după înfrângerea suferită de olteni în fața Chimdiei Târgoviște. Se întâmpla în data de 6 noiembrie 2020 și era al doilea eșec consecutiv pe teren propriu al Craiovei. Imediat după partidă, Bergodi anunța că nu va mai fi antrenorul alb-albaștrilor.

Patronul juveților, Mihai Rotaru, a încercat să dea o lovitură puternică de imagine și să îl înlocuiască pe italian chiar cu selecționerul Mirel Rădoi. FANATIK a aflat că, înainte de a-l numi principal pe Corneliu Papură, mantaua de vreme rea a oltenilor, Rotaru și-a creionat o listă cu potențiali tehnicieni pentru formația sa. Cap de listă era Mirel Rădoi. Selecționerul a anunțat că nu va merge la Craiova și a ales să rămână la echipa națională.

„Mirel Rădoi făcea o mare greșeală dacă se ducea la Craiova. El trebuie să rămână la națională și să își ducă munca începută la bun sfârșit, să aibă încredere în principiile lui. Este tânăr, are timp să își implementeze filosofia. Dar, la un moment dat, va trebui să se decidă dacă vrea să fie antrenor de club sau selecționer. Oricum, îi prevăd un viitor bun”, a spus Bergodi pentru Playtech.

Ce spune despre viitorul său și despre șansele României de a merge la CM din 2022

Plecat de la Universitatea Craiova în noiembrie, Cristiano Bergodi nu s-a grăbit să semneze un nou angajament cu altă formație, deși susține că a existat interes chiar și din Liga 1. Italianul vrea să rămână alături de familia sa, până după sărbători.

„Am avut oferte din Liga 1, însă am amânat orice decizie până după sărbătorile de iarnă. Vreau să mă gândesc și să cântăresc foarte bine fiecare decizie. Am să mă odihnesc, am să mă bucur de liniște alături de familia mea, apoi am să iau o decizie”, a declarat fostul antrenor al Craiovei.

De asemenea, fostul tehnician al Craiovei a vorbit și despre șansele României în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Alături de țara noastră, au mai fost extrase în aceeași grupă și Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. Deși Macedonia de Nord va fi la Euro 2020, Bergodi crede că România și Islanda se vor lupta pentru locul secund.

„Evident ca România se bate cu Islanda pentru locul doi, iar faptul că echipa a pierdut cu Islanda, la baraj, nu trebuie sa creeze un complex de inferioritate. Campania este lungă si se pot întâmpla foarte multe lucruri. Eu sunt încrezător, cred că România poate avea succes”, a completat italianul.