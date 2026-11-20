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Universitatea Cluj își continuă parcursul excelent în SuperLiga României. Vicecampioana a ajuns la cinci meciuri la rând fără înfrângere. La finalul jocului cu Farul, câștigat cu 3-2, Cristiano Bergodi a fost în culmea fericirii și a dezvăluit că a primit laude inclusiv de la omologul său, Ioan Ovidiu Sabău.

Cristiano Bergodi, după Farul – U Cluj 2-3: „Nu sunt ipocrit”

la Ovidiu, A fost primul eșec al „marinarilor” pe teren propriu în acest sezon. În schimb, pentru vicecampioana României, a fost al patrulea succes obținut pe teren străin în actuala stagiune.

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„Și la 2-2 puteam fi mulțumit, nu sunt ipocrit. Țineam Farul după noi, acum că am și câștigat… Echipa a avut caracter, nu au fost cine știe ce ocazii, dar un meci spectaculos.

Ieșim bine, era foarte important acest meci. Ne-am comportat bine. Cu această structură de joc e foarte greu. Primul gol a fost centrarea cu capul, al doilea șutul lui Radaslavescu, ce puteam face? Sunt bucuros și felicit băieții.

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M-a salutat, mi-a spus ‘Bravo, Cristiano!’. Cu el am o relație specială de mult timp, de când era director sportiv la U Cluj, din 2018. Când el era la Brescia cu Gică (n.r. Hagi), eu eram la Lazio. Cu el am avut întotdeauna o relație bună. Sunt foarte mulțumit de cum suntem acum”, a declarat Cristiano Bergodi, după U Cluj – Farul 2-3.

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Ce urmează pentru U Cluj

Pentru U Cluj urmează meciul de pe teren propriu, cu Sepsi, din etapa a 17-a a SuperLigii. Partida de pe Cluj Arena este programată Pe 27 noiembrie, de la ora 17:30. După victoria de la Ovidiu, echipa lui Cristiano Bergodi s-a instalat pe locul 4, cu 29 de puncte, la patru lungimi de liderul Universitatea Craiova.