Universitatea Cluj își continuă parcursul excelent în SuperLiga României. Vicecampioana a ajuns la cinci meciuri la rând fără înfrângere. La finalul jocului cu Farul, câștigat cu 3-2, Cristiano Bergodi a fost în culmea fericirii și a dezvăluit că a primit laude inclusiv de la omologul său, Ioan Ovidiu Sabău.
U Cluj a obținut o victorie spectaculoasă la Ovidiu, acolo unde a învins-o pe Farul cu scorul de 3-2. A fost primul eșec al „marinarilor” pe teren propriu în acest sezon. În schimb, pentru vicecampioana României, a fost al patrulea succes obținut pe teren străin în actuala stagiune.
„Și la 2-2 puteam fi mulțumit, nu sunt ipocrit. Țineam Farul după noi, acum că am și câștigat… Echipa a avut caracter, nu au fost cine știe ce ocazii, dar un meci spectaculos.
Ieșim bine, era foarte important acest meci. Ne-am comportat bine. Cu această structură de joc e foarte greu. Primul gol a fost centrarea cu capul, al doilea șutul lui Radaslavescu, ce puteam face? Sunt bucuros și felicit băieții.
M-a salutat, mi-a spus ‘Bravo, Cristiano!’. Cu el am o relație specială de mult timp, de când era director sportiv la U Cluj, din 2018. Când el era la Brescia cu Gică (n.r. Hagi), eu eram la Lazio. Cu el am avut întotdeauna o relație bună. Sunt foarte mulțumit de cum suntem acum”, a declarat Cristiano Bergodi, după U Cluj – Farul 2-3.
Pentru U Cluj urmează meciul de pe teren propriu, cu Sepsi, din etapa a 17-a a SuperLigii. Partida de pe Cluj Arena este programată Pe 27 noiembrie, de la ora 17:30. După victoria de la Ovidiu, echipa lui Cristiano Bergodi s-a instalat pe locul 4, cu 29 de puncte, la patru lungimi de liderul Universitatea Craiova.