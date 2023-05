Cristiano Bergodi, în pole position pentru a prelua CFR Cluj! Ce se întâmplă cu Dan Petrescu. Exclusiv

CFR Cluj a încheiat pe locul trei în SuperLiga, după cinci sezoane în care a luat titlul. după înfrângerea cu Farul Constanţa din ultima etapă, scor 1-2, înjurându-i pe jucătorii lui Hagi şi reproşându-i “Regelui” că şi-a dat viaţa pentru Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi, în pole position pentru a prelua CFR Cluj!

Din informaţiile FANATIK, la CFR Cluj se pregăteşte o schimbare de antrenor. Cristiano Bergodi este în pole position pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu. Italianul a rămas liber de contract după despărţirea de Sepsi Sf. Gheorghe şi îl poate înlocui pe Dan Petrescu dacă “Bursucul” se va hotărî să plece.

Dan Petrescu poate să părăsească CFR Cluj fără nicio pretenţie financiară din partea campioanei României după ce clauza de reziliere unilaterală de 400.000 de euro a antrenorului a fost anulată de comun acord, aşa cum FANATIK .

Dan Petrescu înaintea ultimei etape: “Sunt ceva oferte acum, clare, concrete”

Tehnicianul celor de la CFR Cluj a declarat înaintea meciului din ultima etapă cu Farul Constanţa că are oferte clare de a pleca, dar totul depinde de strategia oficialilor de la CFR Cluj:

“Sunt ceva oferte acum, clare, concrete. Dar v-am zis, am contract încă un an și chiar mi-aș dori să continui. Dar depinde și patronul ce strategie are. Dacă va fi o strategie pentru a câștiga campionatul, vă dați seama că sunt interesat”, a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu a antrenat la CFR Cluj din 2017, cu două întreruperi, Guizhou Hengfeng (2018-2019) şi Kayserispor (2021). Actualul contract al lui Dan Petrescu expiră în 2024, dar poate pleca liber din această vară.

Cristiano Bergodi a ajutat indirect CFR Cluj la ultimul său meci pe banca lui Sepsi

Cristiano Bergodi i-a ajutat deja, indirect, pe cei de la CFR Cluj. La ultimul său meci pe banca lui Sepsi Sf. Gheorghe a învins Universitatea Craiova cu 1-0 şi le-a permis celor de la CFR Cluj să rămână pe locul trei.

Joi, de la ora 20:30, CFR Cluj joacă finala pentru locul de Conference League împotriva celor de la FC U Craiova 1948 pe teren propriu. Ar putea fi ultimul meci al lui Dan Petrescu pe banca tehnică.

Cristiano Bergodi a avut un mandat de un an şi jumătate plin de succese la Sepsi Sf. Gheorghe. Cu italianul la timonă, covăsnenii au câştigat Cupa României Betano în 2022 şi 2023, respectiv Supercupa României, în 2022.

