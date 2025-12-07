Sport

Cristiano Bergodi, încântat după ce patru jucători au semnat cu U Cluj: “E un semnal din partea conducerii!”

U Cluj a învins, fără emoții, pe FC Hermannstadt, scor 3-0, iar Cristiano Bergodi a salutat nu doar victoria, ci și faptul că patru jucători importanți au semnat, zilele trecute, cu “șepcile roșii”. Despre cine e vorba.
Răzvan Scarlat
07.12.2025 | 18:38
Cristiano Bergodi are o perioadă bună pe banca lui U Cluj. Sursa foto: sportpictures.eu
Sub comanda lui Cristiano Bergodi, U Cluj a renăscut și visează la o nouă calificare în play-off. Jovo Lukic și-a regăsit pofta de gol odată cu sosirea italianului, iar duminică, împotriva sibienilor, a reușit un hat-trick. După partidă, antrenorul era extrem de încântat. Nu doar de rezultat, ci și de faptul că patru jucători importanți au semnat, în această săptămână, cu “șepcile roșii”.

Ce jucători au semnat cu U Cluj

Iulian Cristea, Dorin Codrea, Alexandru Chipciu și Dan Nistor, toți jucători de bază pentru Cristiano Bergodi, și-au prelungit contractele în această săptămână. Situația îl bucură enorm pe antrenor, care are planuri mărețe cu alb-negrii.

E un semnal din partea conducerii că jucătorii importanți au semnat, pentru că am încredere în ei și mă bucură acest lucru”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviul de după partida cu FC Hermannstadt.

Ce l-a nemulțumit pe Cristiano Bergodi după U Cluj – FC Hermannstadt 3-0

Chiar dacă a învins clar pe FC Hermannstadt, Cristiano Bergodi a avut și o nemulțumire. Italianul nu vrea ca situația să se mai repete și în jocurile care urmează.

Intenția era de a încerca să fim agresivi de la început și a venit golul care ne-a dat încredere. După vreo 20 de minute pierdusem controlul meciului, nu trebuie să se mai întâmple, pentru că se putea întâmpla orice.

Apoi am vorbit cu băieții, iar în repriza a doua am avut faze bune. Îi felicit, sunt trei puncte pentru noi și asta ne mulțumește. Nu, nu a fost ușor, doar că au intrat bine jucătorii. Niciun meci nu e ușor în SuperLiga, dar au avut atitudine și agresivitate”, a spus italianul.

Ce așteaptă de la atacanți după hat-trick-ul lui Jovo Lukic

MVP-ul partidei a fost, fără discuție, Jovo Lukic, autorul unui hat-trick. Bergodi așteaptă ca bosniacul să reprezinte un exemplu pentru colegii săi din ofensivă.

Lukic, da, mă bucur pentru el. E un atacant puternic, masiv, dar aștept și de la aripi și de la alți atacanți goluri, că nu ne putem baza doar pe el”, a spus Bergodi.

Cum vede Cristiano Bergodi lupta pentru play-off

În urma victoriei cu FC Hermannstadt, U Cluj a revenit în lupa pentru play-off. Cristiano Bergodi îndeamnă, însă, la precauție și așteaptă ca elevii săi să rămână concentrați pentru ultimele două partide din acest an.

Era un meci important tocmai pentru asta, să ne apropiem de zona de play-off. Mai avem două meciuri până la finalul anului și trebuie să stăm aproape. Vine cantonamentul, echipele se schimbă, în general zic, după vom mai avea doar 9 etape. Nu se poate spune că e un obiectiv să intrăm în play-off până la finalul anului, au câștigat Oțelul, Argeș, celelalte echipe”, a încheiat Bergodi.

