Cristiano Bergodi, interviu savuros înainte de restartul în Liga 1: “Am ajuns cu patru ambulanțe de la București la Craiova!”. Ce mesaj i-a transmis Mangia. Exclusiv

Universitatea Craiova deschide balul în Casa Pariurilor Liga 1, vineri seara, de la 20:00, cu FC Botoșani. De aceea, ultimul interviu din seria “Liga 1 după pandemie” îi are în prim plan pe olteni.

“Știința” speră la titlu în Casa Pariurilor Liga 1, fiind la patru puncte de lider. În încheierea seriei noastre de interviuri, FANATIK a discutat cu noul antrenor al echipei, Cristiano Bergodi. Ajuns în plină pandemie la Universitatea Craiova, Bergodi a explicat peripețiile drumului de la Roma la Craiova, spunând că a fost nevoie să fie transportat cu patru ambulanțe de la București la Craiova. Italianul ne-a spus ce a făcut în perioada de carantină, ce mesaj i-a transmis Devis Mangia, dar și de ce se simte deja jumătate român.

“În carantină am urmărit meciurile, am vrut să cunosc mai bine echipa”

Bună ziua domnule Bergodi și felicitări pentru numirea la Universitatea Craiova…

– Bună ziua, mulțumesc! Voi ce mai faceți?

Bine, având în vedere că se dă restartul în Liga 1. Așteptăm să vedem fotbal. Și echipa dumneavoastră deschide balul. Cum i-ați găsit pe jucători?

– Băieții sunt ok. Am început cu respectarea protocolului dat de Guvern. Au fost în grupe de câte patru. A fost mai greu la început pentru ei. Apoi, am început pregătirea cu toată echipa. Am fost și eu în carantină timp de 14 zile, iar când am ieșit și am putut să lucrez bine cu ei. În carantină am urmărit meciurile, am vrut să cunosc mai bine echipa. Trebuia să îmi dau seama de lot.

“Mă plimb toată ziua și nu era ușor pentru mine să stau acasă. Era ca în pușcărie”

În carantină tot fotbal…

– Da, fotbal pe pâine (râde). Am urmărit meciuri, antrenamentele pe care le-au făcut. Am încercat să îmi fac timpul eficient. Pe majoritatea jucătorilor îi știam de la celelalte echipe la care am fost, i-am avut ca adversari. Dar este bine să îi urmărești mai mult.

Dumneavoastră ați fost în Italia pe perioada pandemiei. Știm cu toții ce a fost acolo. Cum ați trăit lunile de izolare?

– Greu, greu de tot. Eu sunt o persoană foarte activă, dinamică. Mă plimb toată ziua și nu era ușor pentru mine să stau acasă. Era ca în pușcărie. Au fost momente grele în Italia. Nu puteam să fac deloc mișcare. A fost foarte greu. Acum s-au liniștit apele și s-au ridicat mai multe restricții. Se revine încet-încet la actualitate.

“Trebuia să fac carantina la București, dar m-au transportat cu patru ambulanțe până la Craiova”

Drumul de întoarcere în România cum a fost? Ați venit la Craiova când încă era stare de urgență în ambele țări…

– Din păcate a trebuit să trec prin trei țări. De la Roma am plecat la Frankfurt, de acolo la Lisabona și de acolo la București. În Frankfurt am dormit în aeroport pentru că ne-a oprit la control. A întârziat avionul și am dormit pe băncile din aeroport. A doua zi am plecat la Lisabona. A fost lung de tot. Am ajuns în București și noroc că clubul s-a implicat și m-a dus la Craiova. Trebuia să fac carantina la București, dar m-au transportat cu patru ambulanțe până la Craiova. Am schimbat patru mașini și am făcut carantina la Craiova.

Ați schimbat patru mașini până de la București la Craiova? De ce așa multe?

– Da, pentru fiecare județ trebuia să schimb mașina și mă bucur că mi s-a permis să fac carantina acolo, să pot urmări echipa, chiar și pe video.

“CFR Cluj are cele mai multe șanse, are mai multe puncte decât noi și Steaua FCSB”

Începeți balul cu FC Botoșani. Suporterii așteaptă titlul…

– Este un lucru normal să fie așteptări mari la Craiova. Există condiții de performanță, putem obține un rezultat mare. Nu ne va fi ușor. CFR Cluj are cele mai multe șanse, are mai multe puncte decât noi și Steaua FCSB. Noi ne gândim să jucăm fiecare meci la maximum pentru a putea obține un rezultat mare. Și locul 2 ar fi o performanță mare cred eu, nu?

Dacă mă întrebați, da, ar fi un rezultat bun în acest sezon și locul doi…

– Ar fi un loc care ne-ar permite calificarea în Europa. Este un obiectiv realizabil, dar se poate întâmpla orice. Vom juca la victorie fiecare meci. O să vedem în ce formă vor fi jucătorii după această pauză, pot apărea accidentări la orice echipă și se poate întâmpla orice. Este un mini campionat cu 8 meciuri în care trebuie să dăm totul pentru a putea face o performanță remarcabilă. De asta spun că și locul doi este important.

“Devis Mangia a fost una dintre primele persoane care mi-a trimis un mesaj frumos”

Craiova era lider la capitolul asistenței pe stadion. Va fi mai greu fără ei, este clar. Cum vedeți acest lucru?

– Da, e cea mai afectată. Din păcate este un mare lucru negativ. Dacă ar fi fost cu suporteri, cu siguranță stadionul ar fi fost plin. Așa, jucăm fără ei. E ca și cum jucăm, cum se spune, fără al 12-lea jucător. Au mari așteptări de la noi, este un public exigent și noi trebuie să jucăm pentru oraș și pentru suporteri. Dar, clar o să ne afecteze că nu îi avem în tribune.

Devis Mangia a fost un antrenor foarte iubit la Craiova. A obținut performanțe. Ați apucat să vorbiți cu el?

– Devis a fost una dintre primele persoane care mi-a trimis un mesaj frumos. L-am și sunat, dar sincer eu am vrut să îi mulțumesc și gata. Nu m-am apucat să vorbesc specific. Eu niciodată nu am vorbit din punct de vedere tehnic. Un antrenor poate fi influențat dacă vorbește. Și eu dacă am venit, vreau să vin cu ideile mele și să văd cu ochii mei ce se întâmplă. Și atunci, normal, nu am discutat de echipă. El a făcut o treabă foarte bună și eu sper să fac același lucru. A făcut performanță la Craiova.

“Jucătorilor le place să joace din trei în trei zile”

Vă îngrijorează faptul că va fi mai comprimat sezonul? Se va juca mai des, din trei în trei zile…

– Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu și nu trebuie să ne fie frică de nimic. Avem un lot bun, zic eu, pentru a face față la fiecare meci. Avem nevoie de toți jucătorii. Deja de la Botoșani la Astra va trece o săptămână, așa că nu cred că va fi problemă. Vom fi pregătiți oricât de des vom juca. Jucătorilor le place să joace din trei în trei zile.

Sunt mai puține antrenamente și atunci bănuiesc că le convine într-un fel…

– Exact.

Se anunță o pauză mică între finalul sezonului și începutul stagiunii viitoare. V-ați gândit la o strategie care să includă și începutul sezonului viitor?

– Da. Va exista o strategie. Este normal. Dar acum prioritar este să avem grijă de jucătorii care sunt în acest moment în club. În acest moment, ne gândim la cele 8 meciuri pe care le mai avem de disputat. Este un lucru nou pentru toată lumea. Pauza va fi mică, întradevăr, și trebuie să ai o strategie și pentru sezonul viitor. Dar totul depinde de cele 8 meciuri. În acest moment, prioritate este să jucăm bine în cele 8 meciuri.

“Eu sunt jumătate român, atât pot să spun. Pentru că am avut o relație foarte bună cu oamenii de fotbal din România și m-au tratat mereu foarte bine și am fost iubit”

Ați ajuns la 8 echipe antrenate în România. O performanță cu care nu mulți români se pot lăuda. Ce vă atrage?

– Nu e vorba că mă atrage ceva. Eu am venit pentru prima dată în 2005. Mereu m-am simțit foarte bine aici. Eu sunt jumătate român, atât pot să spun. Pentru că am avut o relație foarte bună cu oamenii de fotbal din România și m-au tratat mereu foarte bine și am fost iubit. Asta este foarte important. Antrenoratul nu se face numai în Italia. Și în România poți să antrenezi foarte bine. Îmi place foarte mult. Sunt recunoscător fotbalului românesc. Când am venit prima oară eram un antrenor de Liga a 3-a, eram la început. Aici m-am maturizat și apoi am antrenat și în Italia șase sau șapte ani. Dar am revenit cu plăcere.

Vă mulțumim pentru interviu. Mult succes la Craiova.

– Mulțumesc și eu.

55 de ani are Cristiano Bergodi

3 este locul ocupat de Universitatea Craiova în Casa Pariurilor Liga 1

