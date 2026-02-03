Cristiano Bergodi, întrebat direct despre titlu. Ce a răspuns după 9 victorii în 12 meciuri la U Cluj

ADVERTISEMENT

confirmă victoria obținută cu Rapid, 2-0, în deplasare, și a bătut-o și pe FC Argeș, 3-1, în duelul din runda cu numărul 25 al SuperLigii României.

Cristiano Bergodi, mulțumit după victoria lui U Cluj cu FC Argeș

Cristiano Bergodi spune că a fost încântat de modul în care echipa sa a arătat la duelul cu FC Argeș, însă cu toate acestea a recunoscut că nu se poate gândi la lupta pentru titlu.

„Sunt foarte mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători, au făcut un meci bun. Am întâlnit o echipă bună, agresivă. Am un grup unit și un grup de jucători competitivi. Argeșul nu a cedat nimic, la golul lor ne-am speriat puțin. Păcat că am luat un gol, aveam o serie lungă fără gol primit, dar e bine că am câștigat, e un rezultat meritat 100%.

Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu. Suntem la patru puncte. Știam că e un meci important, că putem depăși Argeșul, care este o surpriză plăcută a sezonului. Am bătut și e bine. Cred eu că mai avem nevoie de 4-5 puncte pentru a intra în play-off, la cum se comportă celelalte. Am făcut un pas foarte important pentru play-off”, a declarat Cristiano Bergodi.

are 9 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri de când a preluat-o pe Universitatea Cluj.

Urmează derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj

Pentru Universitatea Cluj urmează acum duelul care este probabil cel mai important pentru suporteri, cel cu CFR Cluj, din deplasare. Confruntarea va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, și va conta pentru runda cu numărul 26 din SuperLiga.

În duelul din tur, studenții au remizat cu marea rivală, 2-2. Acum însă un egal nu ar fi de mare ajutor pentru trupa din Gruia, care este într-o cursă acerbă pentru a prinde un loc de play-off, în timp ce formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a poziționat destul de bine în această bătălie. Șepciile roșii au 42 de puncte, în timp ce CFR Cluj are 35 de puncte, însă mai are de jucat cu UTA, în deplasare.

„E un meci foarte frumos cu CFR, un derby, o partidă aparte, sunt orgolii, e rivalitate. Întâlnim o echipă bună, care a recuperat puncte, a jucat, a câștigat și acum luptă pentru play-off. Va fi un meci foarte dificil”, a spus Bergodi.