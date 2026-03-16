Cristiano Bergodi, întrebat frontal despre titlu după U Cluj – CFR Cluj 2-1: „Se poate spune”

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a debutat în play-off cu un succes extrem de important, 2-1 în derby-ul contra rivalei din oraș, CFR Cluj. „Șepcile roșii” s-au apropiat la un singur punct de liderul Rapid, iar la final, antrenorul Cristiano Bergodi a vorbit despre victoria obținută, dar și despre șansele echipei la titlul de campioană.

Concluziile lui Cristiano Bergodi după U Cluj – CFR Cluj 2-1

Tehnicianul italian e de părere că victoria „șepcilor roșii” este una meritată. „Îi felicit, în primul rând, pe jucătorii mei. Au jucat un meci foarte bun. Să fii condus, iar apoi să câștigi nu e pentru toate echipele. Bine că am dat gol imediat. Prima repriză a fost echilibrată, după, în a doua repriză, cred eu că am meritat victoria.

ADVERTISEMENT

Am avut trei situații de gol importante. Am întâlnit o echipă foarte bună, Am făcut un meci important. Am arătat caracter, ambiție, dorință. Mă bucur pentru băieți. Fiecare antrenor lucrează faze fixe, un antrenor trebuie să antreneze și atacul pozițional. Și pe contraatac când pleci, trebuie să fii letal.

Astăzi (n.r. luni) am jucat bine, în a doua repriză statisticile sunt de partea noastră. Echipa e foarte bună, va lupta cu toate celelalte din play-off pentru a ajunge în primele 3 locuri și pentru posibilitatea de a reveni în cupele europene”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul , conform . Omologul său, .

ADVERTISEMENT

U Cluj, implicată în lupta la titlu? Ce a declarat Cristiano Bergodi

Antrenorul Universității Cluj a comentat apoi și posibilitatea ca echipa sa să câștige titlul în Superliga. „Se poate spune că e o luptă strânsă, toate echipele au aceleași șanse, dar noi nu vom vorbi niciodată despre titlu, nu mi se pare corect să punem presiune pe jucători.

ADVERTISEMENT

Trebuie să jucăm cât mai bine în fiecare meci. Toate echipele sunt bune și se poate întâmpla orice. Mai sunt 9 meciuri, 27 de puncte”, a declarat Cristiano Bergodi. U Cluj nu a câștigat niciodată titlul în România, cea mai bună clasare fiind un loc 2 în sezonul 1932-1933. „Șepcile roșii” au în palmares un singur trofeu major: Cupa României, câștigată în 1965.