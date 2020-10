Cristiano Bergodi îşi laudă jucătorii: “Ai nevoie de astfel de meciuri pentru titlu”

Cristiano Bergodi și-a felicitat jucătorii după victoria obținută în fața celor de la Dinamo în meciul disputat pe Arena Națională din București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craiova a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Alexandru Cicâldău în minutul 28 din penalty.

Oltenii continuă parcursul perfect în Liga 1 unde se află pe primul loc cu maxim de puncte obținute după primele 7 etape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bergodi își laudă jucătorii pentru evoluția din meciul cu Dinamo

“Se poate spune că a fost o victorie italienească. Vreau să-mi felicit băieţii, a fost o victorie muncită. Toţi jucătorii au alergat şi au muncit pentru fiecare minge. Dacă vrei să te lupţi pentru titlu, ai nevoie de astfel de meciuri. Caracterul echipei s-a văzut după accidentarea lui Marius Constantin. Dacă era Mihăilă sau Koljic în acest meci, la fel de greu.

În a doua repriză am jucat mai retras. Încă nu au relaţii de joc cei noi. Căpăţînă i-a ajutat şi mă bucură acest lucru. Nu am apucat să vorbesc cu Marius Constantin despre faza de la penalty. Arbitrul a văzut bine.

ADVERTISEMENT

Nu mă aşteptam la un debut aşa de bun, mai ales că am avut moralul scăzut după meciul cu CFR Cluj din sezonul trecut, când am pierdut titlul. Sunt echipe bune în lupta la titlu. Dinamo a părut o echipă bună, dar îi lipseşte omogenitatea. Nu le-am lăsat spaţii. Nu e ruşine când câştigi un meci după un penalty. Am meritat victoria” a declarat Cristiano Bergodi la finalul derby-ului cu Dinamo.

Ultrașii din PCH au afișat un mesaj dur înaintea derby-ului

Dinamo a acuzat grave greșeli de arbitraj în acest debut de sezon, unele dintre ele fiind chiar la meciul contra rivalilor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Membrii PCH au afișat un banner pe Arena Natională în care acuză dur greșelile de arbitraj, iar mesajul acestora este îndreptat asupra modului în care arbitrii interpretează regulamentele la meciurile lui Dinamo.

”6 etape in care am fost furati. Aveti alt regulament cand pe Dinamo o arbitrați”, a fost mesajul ultrașilor din PCH.

ADVERTISEMENT