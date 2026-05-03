Cristiano Bergodi jubilează după U Cluj – FC Argeș 1-0: ”E o victorie mare pentru că stăm acolo sus”. Când revine golgheterul Jovo Lukic

Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost entuziasmat de victoria din meciul U Cluj - FC Argeș 1-0. Ce crede tehnicianul italian că se va întâmpla în acest final nebun de sezon.
Traian Terzian
03.05.2026 | 07:30
Cristiano Bergodi, în extaz după victoria dramatică din jocul U Cluj - FC Argeș 1-0. Sursă foto: Răzvan Pasarica/SPORT PICTURES
Victoria a venit extrem de greu în partida U Cluj – FC Argeș 1-0, dintr-un penalty transformat de Dan Nistor în minutele de prelungiri. Cristiano Bergodi s-a arătat mândru că jucătorii săi au luptat până la final și au fost răsplătiți pentru tot efortul depus.

Cristiano Bergodi, prima reacție după U Cluj – FC Argeș 1-0

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Cluj Arena, din etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii, tehnicianul italian a răsuflat ușurat, deoarece era conștient că un pas greșit al formației sale ar fi putut pune capăt visului ”șepcilor roșii” de a câștiga primul titlu din istorie.

”Am întâlnit-o o echipă bună, o echipă greu de bătut. Nu are probleme cu echipele de play-off, e agresivă. Noi nu am jucat foarte bine în prima repriză, e o victorie mare pentru noi ca să stăm acolo sus, să ne asigurăm locul pentru cupele europene, asta ar fi obiectivul nostru. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla.

E normal să se discute, sunt meciuri în care un episod decide cine va câștiga. Nu mă interesează ce spune lumea. Echipa asta poate juca de la egal la egal cu oricine. Am făcut o repriză a doua foarte bună, am avut ocazii, am centrat și am meritat victoria. S-a întâmplat acel episod cu penalty-ul și asta a influențat totul”, a declarat Bergodi, la flash-interviu.

Când va putea juca din nou Jovo Lukic

Deși l-a lăudat pe tânărul atacant Atanas Trică, antrenorul Universității Cluj a lăsat să se înțeleagă că absența golgheterului Jovo Lukic, accidentat înaintea duelului din runda precedentă cu CFR, a contat enorm. Italianul a anunțat că speră să-l aibă la dispoziție pe bosniac pentru partida cu Rapid, din etapa a 8-a a play-off-ului.

”Fără să ne entuziasmăm, noi am construit această echipă, acest parcurs extraordinar. E meritul băieților, sunt o grămadă de victorii la rând. Mă bucur pentru ei, obiectivul nostru e să ajungem într-o cupă europeană.

Trică l-a înlocuit bine pe Lukic, e un tânăr, nu e ușor să pui presiune pe el. S-a vorbit mult de Lukic în această perioadă. A dat 18 goluri, e un atacant foarte important. Trică are viitorul în față, Lukic sper ca pentru meciul cu Rapid să fie recuperat.

Trebuie să fim echilibrați, nu mă entuziasmez sau mă descurajez pentru ceva, trebuie să ținem echilibrul și cred că putem face ceva frumos în acest an, să fie cel mai bun sezon al clubului”, a spus Cristiano Bergodi.

Clasament play-off SuperLiga

În urma acestui succes la limită, U Cluj a egalat-o în fruntea clasamentului pe Universitatea Craiova, ambele formații având câte 42 de puncte. Însă, oltenii nu au jucat în etapa a 7-a a play-off-ului și se pot distanța din nou dacă vor învinge Dinamo pe teren propriu.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
