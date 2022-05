Cristiano Bergodi, marele absent al covăsnenilor în Universitatea Craiova – Sepsi: „Mă deranjează puțin că nu voi putea sta pe bancă”

Tehnicianul covăsnenilor, Cristiano Bergodi, nu va putea să fie alături de elevii săi pe „Ion Oblemenco” în a doua manșă a semifinalelor Cupei României. Antrenorul italian a primit două etape de suspendare după eliminarea din meciul cu Chindia Târgoviște, scor 2-1, și va lipsi de pe banca formației din Sf. Gheorghe în partida Universitatea Craiova – Sepsi, programată joi, de la 19:30.

Cristiano Bergodi va lipsi în partida Universitatea Craiova – Sepsi: „Îmi pare rău pentru mine pentru că mi-ar fi plăcut să fiu acolo, pe teren”

Sepsi va fi nevoită să o înfrunte pe Universitatea Craiova fără Cristiano Bergodi, în returul semifinalelor din Cupa României. Tehnicianul formației din Sf. Gheorghe a primit două etape de suspendare după eliminarea din partida cu Chindia Târgoviște.

Cristiano Bergodi a declarat că regretă că nu va putea să stea pe banca tehnică a celor de la Sepsi în partida de pe „Ion Oblemenco”. Acesta a spus că nu își face griji pentru elevii săi, însă ar fi preferat să fie pe teren în meciul cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova, pentru atmosfera din tribunele stadionului din Bănie.

„Mă deranjează un pic că nu voi putea sta pe banca de rezerve la acest meci. Din păcate am luat roşu şi sunt suspendat. Băieţii ştiu ce trebuie să facă, nu e o problemă asta. Îmi pare rău pentru mine, pentru că mi-ar fi plăcut să fiu acolo, pe teren”, a declarat Cristiano Bergodi.

„Am amintiri frumoase de pe stadionul din Craiova, când am fost antrenor acolo. Din păcate, atunci când am fost eu la Universitatea era pandemie şi nu am jucat cu suporteri. Deci nu am avut privilegiul de a avea susţinerea lor”, a spus antrenorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.

Cristiano Bergodi își atenționează elevii săi înaintea partidei Universitatea Craiova – Sepsi: „Va trebui să facem un meci aproape perfect”

Cristiano Bergodi crede că poate obține calificarea în finala Cupei României în fața Universității Craiova. Acesta a declarat că jucătorii celor de la Sepsi ar trebui să uite de avantajul pe care îl au din prima partidă cu „juveții”, scor 2-1, și să se concentreze pe meciul de pe „Ion Oblemenco”.

“Eu întotdeauna sunt optimist. Întâlnim o echipă foarte bună. Avem un mic avantaj după meciul tur, dar nu contează deloc. Noi trebuie să mergem acolo şi să jucăm cu curaj, pentru că nu trebuie să credem că acest mic avantaj ne poate ajuta. Universitatea are o echipă cu jucători de calitate, tehnici, cu viteză, are tot ce îi trebuie pentru a face un meci bun. Repet, nu contează avantajul după meciul tur, fiecare meci are istoria lui”, a spus Cristiano Bergodi.

„În plus, Craiova acasă este foarte, foarte periculoasă. Aşadar, trebuie să jucăm acest meci ca şi cum am porni de la 0-0. Va fi un meci destul de greu pentru noi. Este însă un meci foarte important, pentru că ne poate duce într-o finală de Cupă şi atunci avem ambiţia să facem un joc bun”, a mai spus tehnicianul celor de la Sepsi.

Cristiano Bergodi a declarat că Sepsi nu se va apără în partida cu Universitatea Craiova, pentru a-și păstra avantajul obținut în prima manșă din semifinalele Cupei României. Acesta a spus că jucătorii covăsnenilor vor trebui să făcă un joc ireproșabil dacă vor să se califice în finala Cupei României.

“Universitatea Craiova a pierdut meciul cu FCSB în campionat, dar a dat o grămadă de goluri în acest sezon, deci are un atac foarte, foarte bun. Noi trebuie să facem jocul nostru obişnuit şi sperăm să speculăm spaţiile libere pe care le vor lăsa. Nu trebuie să stăm pe teren şi să ne apărăm, asta e clar. Deci va trebui să facem un meci aproape perfect”, a declarat Cristiano Bergodi.