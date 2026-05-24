Cristiano Bergodi, mesaj ferm după ce U Cluj a pierdut titlul și Cupa României: ”Trebuie să facem ceva cât mai repede”

U Cluj a încheiat stagiunea cu o remiză în meciul cu Dinamo, scor 1-1, dar Cristiano Bergodi s-a arătat încântat de parcursul formației. Cum crede tehnicianul italian că poate duce formația spre trofee în sezonul viitor.

Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru conducătorii lui U Cluj

Imediat după , ultima a play-off-ului din SuperLiga, Cristiano Bergodi a anunțat că jucătorii vor avea trei săptămâni de vacanță și a cerut conducătorilor clubului să întărească lotul pentru a putea să se bată cu șanse în stagiunea următoare.

”Trebuie îmbunătățit lotul. E normal ca în fiecare fereastră, mai ales în vară, să îmbunătățești efectivul. După 20 de zile de vacanță avem cantonament și după primul meci de Europa League.

Anul trecut au fost probleme și echipa a fost nepregătită. Conducătorii știu. Am vorbit deja puțin. Trebuie să facem ceva cât mai repede ca să încercăm să urcăm mai sus sau să ne menținem. E mai greu să rămâi acolo, al doilea an e mai greu”, a declarat Bergodi, la flash-interviu.

Bergodi, uimit de parcursul avut la U Cluj

Tehnicianul italian a mărturisit că atunci când a preluat-o pe U Cluj, în toamna anului trecut, nu s-a gândit nicio secundă că va putea să ducă echipa în cupele europene, în finala Cupei României și să joace cu titlul pe masă în penultima etapă din SuperLiga.

”Suntem mulțumiți și noi și publicul. Au fost mulțumiți oamenii de ce au văzut pe teren în acest an. Acum suntem toți obosiți. Am fost atât de aproape de două trofee, dar eu mereu sunt pozitiv.

Când lucrurile nu merg, trebuie să te uiți la jumătatea plină a paharului. Nu pot să regret. Când am venit în octombrie era grea situația. Nici nu m-am gândit când am venit că aș putea ajunge în Europa League, într-o finală de Cupă și într-o finală de campionat.

Am luptat. Trebuie să fim mulțumiți, să ne bucurăm de moment. Îi felicit pe băieți. Au fost șapte luni importante și s-a făcut o muncă bună cu jucătorii. Ei sunt principalii actori”, a spus Cristiano Bergodi.

Bergodi nu simte presiunea faptului că nu na câștigat niciun titlu

În conferința de presă premergătoare jocului cu Dinamo, antrenorul italian și a mărturisit că nu este deloc afectat de faptul că nu a reușit să câștige niciun titlu de campion până acum.

”Eu am un contract, e normal. Ne așezăm la masă. Am vorbit un pic cu conducătorii. Ei știu. În fiecare an se poate ceva în plus, în fiecare fereastră de transferuri. Se poate ameliora lotul. N-a fost ușor, băieții au făcut ceva extraordinar.

Să ajungi pe locul 2 și în finala Cupei. Am scos din jucători 100%, ei au dat maximum. Nu contează acum situația mea. Normal, voi avea alte discuții cu conducătorii noștri, cred că și ei vor să facă un lucru important în mercato de vară.

M-am săturat că un titlu, un titlu… Hai să vedem echipele unde am fost, eu am ridicat echipa pe care am avut-o, am luat-o de undeva și am urcat! Nu sunt disperat. Clar, în campionat, vrei mereu mult. Sunt de atâția ani aici, am fost primit bine în fotbalul românesc. Și întotdeauna vreau mai bine”, a afirmat Bergodi.