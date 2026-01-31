Sport

Cristiano Bergodi, mesaj tăios după Rapid – U Cluj 0-2: „Eram pe locul doi și m-au dat afară!”

Cristiano Bergodi, prima reacție după ce Universitatea Cluj a câștigat în deplasare cu Rapid. Antrenorul italian, mândru de jocul prestat de echipa sa.
Alex Bodnariu
31.01.2026 | 23:17
Cristiano Bergodi mesaj taios dupa Rapid U Cluj 02 Eram pe locul doi si mau dat afara
Cristiano Bergodi, laude pentru jucătorii săi după Rapid - U Cluj 0-2
Universitatea Cluj a produs surpriza și a învins-o pe Rapid, pe Giulești, cu scorul de 2-0. Cristiano Bergodi, antrenorul ardelenilor, a dat dovadă de mare inspirație. Mendy, jucătorul pe care l-a introdus pe teren în repriza a doua, a decis meciul.

Victorie mare pentru U Cluj! Bergodi a învins Rapidul pe Giulești

Rapid a fost echipa care a dominat partida de pe Giulești, însă elevii lui Costel Gâlcă au avut probleme la ultima pasă. Clujenii au stat excelent în defensivă și au mizat pe contraatacuri în regim de mare viteză, dar și pe faze fixe.

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a făcut o schimbare inspirată. În minutul 58, italianul l-a introdus pe teren pe Mendy. Fotbalistul francez a avut parte de un debut de vis. A marcat primul gol al partidei, iar pe final a scos un penalty, pe care colegul său, Dan Nistor, l-a transformat.

Cristiano Bergodi, laude pentru jucătorii săi după Rapid – U Cluj 0-2

Cristiano Bergodi și-a lăudat elevii la finalul meciului de pe Giulești și a spus câteva cuvinte despre Mendy, jucătorul care a înscris și a obținut un penalty. În plus, tehnicianul italian a dat de înțeles că nu vede această victorie ca pe o revanșă, întrebat fiind dacă s-a gândit la acest aspect, având în vedere că a plecat cu scandal de la Rapid, la ultimul său mandat.

„Jucătorii s-au comportat foarte bine. Au interpretat meciul cum trebuia. Rapid e o echipă redutabilă. Felicit jucătorii. Se lucrează în echipă, jucătorii sunt foarte receptivi. Noi pregătim fazele fixe cu o zi înainte de meci. Nu avem o echipă cu talie, dar jucătorii se luptă în careu. Am fost mereu acolo, respingem centrările. A fost un meci foarte, foarte bun.

Mă bucur că au intrat și au jucat bine. Am un lot bun, unul numeros și competitiv. Suntem într-un moment foarte bun. Rezultatele nu sunt întâmplătoare. E un jucător de care noi aveam nevoie. Se juca un sistem diferit când nu eram eu, dar am schimbat și am luat un jucător de bandă foarte iute. Ne-a convins azi.

Nu e o revanșă. Sunt foarte frumoase amintirile de la Rapid. Nu cred că era atunci momentul să plec. Eram pe locul doi și m-au dat afară. Nu e o revanșă. A fost un meci foarte greu cu Rapid. Nu mai facem transferuri, am rezolvat. Suntem în efectiv complet. Sunt mulțumit de grupul pe care îl am”, a declarat Cristiano Bergodi, conform Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
