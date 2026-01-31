Cristiano Bergodi, mesaj tăios după Rapid – U Cluj 0-2: „Eram pe locul doi și m-au dat afară!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a produs surpriza și a învins-o pe Rapid, pe Giulești, cu scorul de 2-0. Cristiano Bergodi, antrenorul ardelenilor, a dat dovadă de mare inspirație. Mendy, jucătorul pe care l-a introdus pe teren în repriza a doua, a decis meciul.

Victorie mare pentru U Cluj! Bergodi a învins Rapidul pe Giulești

Rapid a fost echipa care a dominat partida de pe Giulești, însă elevii lui Costel Gâlcă au avut probleme la ultima pasă. Clujenii au stat excelent în defensivă și au mizat pe contraatacuri în regim de mare viteză, dar și pe faze fixe.

ADVERTISEMENT

a făcut o schimbare inspirată. În minutul 58, italianul l-a introdus pe teren pe Mendy. Fotbalistul francez a avut parte de un debut de vis. A marcat primul gol al partidei, iar pe final a scos un penalty, pe care colegul său, Dan Nistor, l-a transformat.

Cristiano Bergodi, laude pentru jucătorii săi după Rapid – U Cluj 0-2

Cristiano Bergodi și-a lăudat elevii la finalul și a spus câteva cuvinte despre . În plus, tehnicianul italian a dat de înțeles că nu vede această victorie ca pe o revanșă, întrebat fiind dacă s-a gândit la acest aspect, având în vedere că a plecat cu scandal de la Rapid, la ultimul său mandat.

ADVERTISEMENT

„Jucătorii s-au comportat foarte bine. Au interpretat meciul cum trebuia. Rapid e o echipă redutabilă. Felicit jucătorii. Se lucrează în echipă, jucătorii sunt foarte receptivi. Noi pregătim fazele fixe cu o zi înainte de meci. Nu avem o echipă cu talie, dar jucătorii se luptă în careu. Am fost mereu acolo, respingem centrările. A fost un meci foarte, foarte bun.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că au intrat și au jucat bine. Am un lot bun, unul numeros și competitiv. Suntem într-un moment foarte bun. Rezultatele nu sunt întâmplătoare. E un jucător de care noi aveam nevoie. Se juca un sistem diferit când nu eram eu, dar am schimbat și am luat un jucător de bandă foarte iute. Ne-a convins azi.

Nu e o revanșă. Sunt foarte frumoase amintirile de la Rapid. Nu cred că era atunci momentul să plec. Eram pe locul doi și m-au dat afară. Nu e o revanșă. A fost un meci foarte greu cu Rapid. Nu mai facem transferuri, am rezolvat. Suntem în efectiv complet. Sunt mulțumit de grupul pe care îl am”, a declarat Cristiano Bergodi, conform Digi Sport.