Cristiano Bergodi, mulțumit după Petrolul – Rapid 0-0: „Băieții au avut o atitudine extraordinară”

Antrenorul giuleștenilor i-a felicitat pe jucătorii săi pentru că au reușit să facă față adversarilor, chiar dacă în minutul 6 al confruntării Andrei Borza era eliminat după un fault la Ismael Diomande.

Cristiano Bergodi, mulțumit după Petrolul – Rapid

Cristiano Bergodi a fost mulțumit după remiza obținută de , în condițiile în care giuleștenii au rămas încă din minutul 6 cu un om în minus:

„Concluziile sunt că am luat un punct și pentru noi e important că nu am pierdut, jucând 82 de minute cu un om în minus, nu a fost deloc ușor.

Îi felicit pe băieți, au avut o atitudine extraordinară, e extraordinar să joci 80 de minute cu un om în minus și să nu iei gol, chiar îi felicit pe jucători”,

„A fost o lejeritate a lui Borza!”

„Borza e distrus acum, dar a fost o lejeritate a lui, e vorba și despre lipsa de experiență. E o lejeritate, e un copil și trebuie să învețe. Bine că ne-a ieșit, că băieții au jucat bine de tot.

Nu am făcut experimente, am încercat să schimb ceva, pentru că în ultima perioadă am fost expuși puțin la mijlocul terenului, dar n-am văzut dacă a mers bine ideea.

M-a mulțumit Cîrjan, pentru că și el a suferit. S-a adaptat acolo pe bandă, a jucat Cristea fundaș central dreapta. Azi a dat totul, mă bucur și pentru Brown”, a .

„Băieții s-au apărat bine, a fost un exercițiu de fază defensivă, mai ales că în prima repriză am lovit și bara. Au jucat toți mijlocașii bine, e păcat că a luat Oaidă un cartonaș și nu va juca următorul meci.

Toată lumea se uită la Rapid, ies tot felul de articole despre Rapid. Dar vom vedea ce vom face, eu sunt mulțumit, e normal că fiecare echipă să facă 2-3 transferuri în iarnă.

Dacă rămânem acolo sus și nu ne îndepărtăm prea mult, în retur putem să fim o nucă tare. Eu sunt obișnuit să depășesc situațiile. Azi mi-au dat un răspuns extraordinar băieții.

Am trăit emoții astăzi, a fost greu să jucăm cu un om în minus, dar mă bucur pentru că au făcut o evoluție foarte bună. Cred că suporterii au văzut că jucătorii au luptat.

Suporterii sunt mereu alături de jucători, sunt mereu cu noi. Sunt soluții și soluții, uneori te cerți și după te întorci. Cred că au fost mulțumiți de prestația în zece oameni”, a mai spus antrenorul Rapidului.