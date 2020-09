Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit doar pe jumătate, după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2. Oltenii au ajuns la cinci victorii consecutive în Liga 1.

După un început fantastic de joc, cu două goluri marcate în primul sfert de oră, oltenii au redus turația și au tremurat pe final, după ce Honciu a făcut 1-2 în minutul 88.

Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale din prima repriză, dar și-a criticat jucătorii pentru cum au tratat finalul meciului.

Cristiano Bergodi după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: „A doua repriză nu mi-a plăcut”

Tehnicianul italian al celor de la Unviersitatea Craiova a reușit să obțină 15 puncte din tot atâtea posibile, după cinci partide din noul sezon al Ligii 1. Oltenii nu au deocamdată adversar în campionat, însă oamenii lui Bergodi au arătat slăbiciuni pe finalul meciului de la Pitești.

„Sunt trei puncte importante, dar nu sunt foarte mulțumit sau bucuros. Prima reprizăa a fost bună, îmsă a doua repriză… Dacă jucăm așa, ca în repriza a doua, nu ajungem nicăieri. Am suferit a doua repriză și am suferit în ultimele minute. Nu poți sta așa cu frica de a lua gol. În fotbal se pot schimba lucrurile de la un moment la altul în timpul meciului și nu putem face așa ceva.

Voi vorbi cu băieții, important e că am luat trei puncte. Mi-a plăcut prima repriză, a doua nu, dar mergem înainte. Chiar dacă am jucat slab în a doua repriză, am reușit totuși să ne creăm ocazii. Nistor a fost singur cu portarul, Mihăilă la fel, Koljic cu capul… Am avut ocazii să facem 3-0 și 3-1. Trebuia să închidem meciul.

Dacă nu închizi meciul, poți pierde puncte. Când iei un gol la 2-0, în minutul 87, se poate întâmpla orice după. Am primit gol după o fază fixă, noi nu am fost agresivi, n-am sărit la cap. Eu așa am văzut, dar erau mulți jucători și trebuie să revăd faza”, a spus Cristiano Bergodi la Digisport.

Pentru Universitatea Craiova au marcat Alexandru Cicâldău și Elvir Koljic, iar atacantul bosniac își continuă seria fabuloasă din acest start de sezon. Koljic are șase goluri înscrise în cinci meciuri.

Ce spune Bergodi despre problemele lui Andrei Ivan și revenirea lui Tudorie

Andrei Ivan a fost schimbat în minutul 69 cu Mihăilă, iar antrenorul Craiovei a dezvăluit că vârful s-a simțit rău încă de la pauză și a trebuit să fie schimbat. De asemenea, Bergodi a comentat și revenirea lui Alexandru Tudorie, care a jucat după ce fusese accidentat după transferul de la FC Voluntari.

„Andrei Ivan a avut probleme, din păcate. Avea ceva încă de la pauză și l-am schimbat în repriza a doua, după puțin timp. Dar nu cred că e ceva grav.

Tudorie are de înlocuit un jucător extraordinar, pe Elvir Koljic, probabil cel mai bun atacant din România. Nu îi va fi ușor, dar Alex e un jucător important, îl cunosc foarte bine și poate fi o dublură bună.

Numai că Elvir Koljic e extraordinar în acest moment. Nu pot spune că va marca până la finalul campionatului, că poate atrag ghinionul, dar a început extraordinar și cred că poate fi un an important pentru el”, a adăugat tehnicianul italian al Universității Craiova.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de acasă, cu Poli Iași, care se va disputa vineri, 2 octombrie, începând cu ora 21:00.