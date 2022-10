Cristiano Bergodi, nemulțumit după Sepsi – FCSB 0-1: „Un rezultat mincinos, nu am meritat deloc să pierdem acest meci”

Sepsi are un final de tur slab. Formația pregătită de Cristiano Bergodi a ajuns la trei înfrângeri consecutive în SuperLiga și se află pe locul 8, la un punct de play-off. Tehnicianul covăsnenilor consideră că rezultatul din partida cu FCSB este unul mincinos.

Cristiano Bergodi, nemulțumit după Sepsi – FCSB 0-1

FCSB s-a ținut de promisiune, iar formația lui Nicolae Dică, antrenorul „roș-albaștrilor” , a ajuns la 4 succese consecutive în SuperLiga și a urcat pe loc de play-off.

Scorul a fost stabilit dintr-un penalty transformat de Compagno, după ce tot el îl obținuse în duelul cu Denis Ciobotariu. . La fel ca Ciobotariu, Cristiano Bergodi este convins că FCSB nu trebuia să primească penalty și susține că scorul nu reflectă realitatea din teren.

„Un rezultat din păcate mincinos, nu am meritat deloc să pierdem acest meci. Am jucat bine, felicit băieții, pentru că evoluția a fost foarte foarte bună. Nu ne-au permis să câștigăm acest meci. Normal că se joacă pe goluri, penalty ratat. Asta e, nu pot să reproșez nimic. Este frustrant. Și un penalty pe care l-au dat.”

Cristiano Bergodi, despre penalty-ul din meciul cu FCSB: „Păcat că s-a dat, cred eu că nu era”

„Nu vorbesc, că îmi dau două luni de suspendare. Nu mă interesează. Compagno e un atacant bun acolo, a căzut bine după o contră cu Denis. Dar păcat că s-a dat, cred eu că nu era. Mergem înainte, nu e problemă. Știu că a fost a treia înfrângere, din păcate am ratat. Nu am avut șansă.

La finalizare trebuie să exersăm la antrenamente. Portarul a apărat bine. Trebuie să alegem altă persoană pentru penalty să vedem ce putem face. De obicei se schimbă pentru că dacă unu ratează normal că sunt probleme.

Nu suntem o echipă care se poate bate la titlu. Suntem o echipă care poate ajunge în play-off, dar am dat un randament bun împotriva unor echipe foarte bune.

Pentru că nu sunt rezultate slabe ultimele trei înfrângeri. Cel mai slab meci a fost cu Mioveni. Cu Rapid am dominat. Echipa joacă bine și sunt mulțumit de ceea ce văd pe teren. Pentru că noi, dacă în continuare vom juca așa, vor veni și rezultatele. Suntem o echipă care joacă un fotbal frumos. Suntem o echipă care poate atinge acest obiectiv, play-off”, au fost cuvintele lui Cristiano Bergodi la finalul partidei cu FCSB.

Cristiano Bergodi a prefațat lupta la play-off. Sepsi luptă pentru locul 6

Antrenorul italian al celor de la Sepsi a vorbit despre lupta la play-off. Bergodi este de părere că Farul, Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB vor prinde bilete între primele 6.

„Nu pot să spun că e ceva în spate. Spun sincer, eu văd că Rapid, Farul, Cluj, Craiova si FCSB vor intra în play off. Probabil va fi un loc pentru care vor lupta celelalte echipe.

Cristiano Bergodi a comentat și reacția patronului a ratat penalty-ul din prima repriză.

„Normal că era frustrare mare. Era minutul 26 și se putea trece în avantaj și cum am analizat FCSB, care e o echipă foarte bună, dar are probleme pe tranziția pozitivă și puteam scăpa pe contraatac. Am găsit spații și puteam să câștigăm meciul. Nu s-a întâmplat, bravo lor și nu vreau să vorbesc mai multe”, a încheiat Cristiano Bergodi.