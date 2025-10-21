Cristiano Bergodi, noul antrenor al lui U Cluj. Ce salariu va avea italianul

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, cele două părți s-au înțeles și italianul va veni la Cluj miercuri, 22 octombrie.

Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj

Conform celor aflate de noi, italianul va conduce primul antrenament al echipei în ziua de joi. El va semna un contract valabil pentru următorii 2 ani, până pe 30.06.2027, iar salariul său urmează să fie de 15.000 de euro, mai precizează sursele FANATIK. Bergodi era liber de contract de ceva timp, după ce a pregătit-o pe Rapid în stagiunea 2023-2024. Avocatul Dan Idita, care reprezintă firma Becali Sport, va merge la Cluj pentru a semna actele dintre antrenor și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Acum el va reveni în fotbalul românesc, unde are o experiență vastă. Le-a pregătit de-a lungul timpului pe FC Național, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi și Rapid. La nivel de trofee se poate lăuda 2 Cupe ale României și 2 Supercupe, cucerite cu Sepsi și Rapid.

a mai scris și

Ce spune Radu Constantea despre venirea lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj

Contactat pentru a ne oferi o reacție cu privire la informațiile cu privire la venirea lui Cristiano Bergodi, președintele celor de la U Cluj, Radu Constantea a confirmat, fără să dea nume, că ziua de miercuri va fi una importantă pentru echipa ardeleană. , însă în cele din urmă a fost preferat italianul.

ADVERTISEMENT

„Negocierile sunt destul de avansate. Mâine, miercuri, e o zi importantă pentru Universitatea Cluj”, a declarat Radu Constantea pentru FANATIK.