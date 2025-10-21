Sport

Cristiano Bergodi, noul antrenor al lui U Cluj. Ce salariu va avea italianul

Universitatea Cluj s-a repliat rapid după ce Ioan Ovidiu Sabău a lăsat banca tehnică vacantă. Ardelenii s-au înțeles cu Cristiano Bergodi, iar acesta urmează să devină noul antrenor al echipei.
Cristi Coste, Mihai Alecu
21.10.2025 | 19:10
Cristiano Bergodi noul antrenor al lui U Cluj Ce salariu va avea italianul
SPECIAL FANATIK
Cristiano Bergodi semnează cu U Cluj
ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, cele două părți s-au înțeles și italianul va veni la Cluj miercuri, 22 octombrie.

Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj

Conform celor aflate de noi, italianul va conduce primul antrenament al echipei în ziua de joi. El va semna un contract valabil pentru următorii 2 ani, până pe 30.06.2027, iar salariul său urmează să fie de 15.000 de euro, mai precizează sursele FANATIK. Bergodi era liber de contract de ceva timp, după ce a pregătit-o pe Rapid în stagiunea 2023-2024. Avocatul Dan Idita, care reprezintă firma Becali Sport, va merge la Cluj pentru a semna actele dintre antrenor și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Acum el va reveni în fotbalul românesc, unde are o experiență vastă. Le-a pregătit de-a lungul timpului pe FC Național, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi și Rapid. La nivel de trofee se poate lăuda 2 Cupe ale României și 2 Supercupe, cucerite cu Sepsi și Rapid.

Despre subiectul Cristiano Bergodi la Rapid a mai scris și Prosport.

Ce spune Radu Constantea despre venirea lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj

Contactat pentru a ne oferi o reacție cu privire la informațiile cu privire la venirea lui Cristiano Bergodi, președintele celor de la U Cluj, Radu Constantea a confirmat, fără să dea nume, că ziua de miercuri va fi una importantă pentru echipa ardeleană. Pe listă a mai fost și Adrian Mutu, însă în cele din urmă a fost preferat italianul.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro

„Negocierile sunt destul de avansate. Mâine, miercuri, e o zi importantă pentru Universitatea Cluj”, a declarat Radu Constantea pentru FANATIK.

Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo s-a reprofilat! Cum a ajuns să lucreze...
Fanatik
Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo s-a reprofilat! Cum a ajuns să lucreze pe șantier: „Când am primit oferta, a fost ca un vis”
Nu s-a văzut la TV: imaginile cu Alex Dobre înainte de Dinamo –...
Fanatik
Nu s-a văzut la TV: imaginile cu Alex Dobre înainte de Dinamo – Rapid 0-2. Ce a făcut căpitanul din Giulești
Adrian Mititelu a pierdut procesul de 7 milioane de euro cu Victor Pițurcă!...
Fanatik
Adrian Mititelu a pierdut procesul de 7 milioane de euro cu Victor Pițurcă! Reacția patronului de la FC U Craiova: „A fost un cartuș! Eu nu am ce pierde”. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Semnează cu U Cluj și devine cel mai bine plătit antrenor din SuperLiga!...
iamsport.ro
Semnează cu U Cluj și devine cel mai bine plătit antrenor din SuperLiga! Salariu dublu față de ale lui Rădoi și Mandorlini
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!