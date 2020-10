Cristiano Bergodi nu disperă după primul insucces al Craiovei: „Sunt dezamăgit, dar nu facem o tragedie”

Cristiano Bergodi a declarat după înfrângerea Craiovei cu Academica Clinceni că nu este cazul să facă o tragedie din acest meci, deși este dezamăgit de rezultat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul Craiovei a analizat partida pierdută de olteni cu Academica Clinceni, primul meci din acest campionat pe care echipa sa nu îl câștigă.

Bergodi consideră că rezultatul nu reflectă ceea ce s-a întâmplat în teren, deoarece Universitatea Craiova și-a creat foarte multe ocazii de a marca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bergodi după înfrângerea Craiovei: „Sunt dezamăgit, dar nu facem o tragedie”

„Nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am creat o grămădă de ocazii și normal că sunt dezamăgit că pierd acasă cu Clinceni, deși am tot respectul pentru ei. Ceea ce am făcut pe teren nu mi-a displăcut, prima repriză am ratat multe ocazii, la fel și în a doua repriză. S-a întâmplat, nu trebuie să facem o tragedie și să mergem înainte.

Trebuie să analizăm bine meciul cu băieții, dar nu pot spune altceva, mai devreme sau mai târziu se întâmpla să pierdem și un meci”, a declarat antrenorul Universității Craiova după meci.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi apreciază evoluția ilfovenilor, în special capacitatea lor de a se apăra.

„S-au dublat foarte mult, nu e ușor să joci împotriva unei echipe care se apără bine. Am încercat finalizare cu centrări și cu șuturi, chiar dacă nu am tras mult la poartă. Cu toate acestea, am fi putut să fructificăm și să fie altul rezultatul”, a susținut Bergodi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul Craiovei despre Koljic: „Un jucător ca el nu se găsește ușor”

„Koljic pentru noi a fost o pierde foarte mare, un jucător ca el nu se găsește ușor. Mamut abia este la început, nu are relații de joc cu coechipierii, la fel și Tudorie, abia și-a revenit după infectarea cu COVID și nu s-a antrenat mult. Dar vom încerca să sudăm relațiile de joc dintre atacanții pe care îi avem în lot, Koljic fructifica orice ocazie, este un vârf împins extraordinar.

Avem vești bune despre el, probabil va reveni la începutul anului viitor, dar să vedem și cât de repede din punct de vedere fizic își va reveni, dar și din punct de vedere mental, o fractură de peroneu trece greu”, a subliniat Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT