Cristiano Bergodi nu dramatizează după eșecul cu CFR Cluj: ”Avem nevoie de timp”

Sepsi Sfântu Gheorghe a avut posesia, CFR-ul a redevenit echipa pragmatică. Fazele fixe au făcut din nou diferența în favoarea feroviarilor clujeni, în victoria 2-0 cu echipa covăsneană.

Antrenorul secuilor, și le transmite șefilor clubului că e nevoie de timp pentru a-și impune ideile.

Cristiano Bergodi vede partea plină a paharului după eșecul cu CFR Cluj

CFR Cluj a făcut, probabil, cel mai bun meci în campionat cu Dan Petrescu pe bancă.

Acest lucru îl neliniștește într-o oarecare măsură și pe tehnicianul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Însă, Cristiano Bergodi știe care e adevăratul punct vulnerabil al echipei sale.

”Seara asta puteam face mai mult, nu mi s-a părut extraordinară CFR. Problema mare, a noastră, este lipsa de încredere, nu avem forța mentală de a ține un meci cu încredere.

Două faze fixe, asta a făcut diferența pentru CFR, dar nu este o problemă că am pierdut la CFR, pentru că nu am jucat rău. Am avut multă posesie, dar trebuie să avem și ocazii.

Nu se poate imediat să avem tot ce ne trebuie, dar ne-am apropiat de ceea ce vrem noi să facem pe teren. Nu facem o tragedie, știam că va fi un meci dificil.

Vine meciul de Cupă și trebuie să privim înainte. Eu am venit de două săptămâni și am încredere în lotul pe care îl am la dispoziție, mai am nevoie și de timp ca să fac ceea ce vreau să fac, a declarat Bergodi.

Sepsi Sfântu Gheorghe nu a mai câștigat din prima etapă

După un sezon remarcabil, cel mai bun din istoria clubului, încheiat cu o clasare pe locul 4 în Liga 1 Casa pariurilor și o calificare în premieră în cupele europene, Sepsi este departe de așteptările și speranțele fanilor și oficialilor din secuime.

Covăsnenii nu au mai câștigat de 12 meciuri. Practic, singurul succes din actualul campionat s-a consemnat tocmai în prima etapă a sezonului în curs.

Finanțatorul Laszlo Dioszegi s-a declarat extrem de dezamăgit de parcursul echipei lui și este convins că în acest moment Sepsi nu mai are nicio șansă să prindă faza play-off.

”Nu mai avem șanse la play-off, nu putem să ne gândim la asta, am fi ipocriți. Nu există nicio problemă, nu știu ce e în capul jucătorilor. Au revenit și accidentații, dar tot nu jucăm nimic. Nu recunosc echipa”, a spus Laszlo Dioszegy la Digisport.