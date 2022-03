Cristiano Bergodi nu savurează victoria cu FCU Craiova. ”Am avut câteva fluctuații și am intrat în jocul lor”

, dar cu puține goluri raportat la numărul de ocazii pe care cele două oponente și le-au creat în ultima întâlnire din sezonul regulat în Casa Pariurilor Liga 1.

Antrenorul covăsnenilor, autocritic după victoria cu FCU Craiova

Sepsi Sfântu Gheorghe a încheiat sezonul regulat cu două victorii consecutive și va începe faza play-out a campionatului cu o zestre de 20 de puncte, grație rotunjirii celor 39 de puncte acumulate ce vor fi înjumătățite.

ADVERTISEMENT

Duelul antrenorilor italieni din Casa Pariurilor Liga 1 a fost câștigat de Cristiano Bergodi, care, însă, și-a făcut autocritica și recunoaște că a ”căzut” în jocul oltenilor.

”Am avut emoții pentru că e foarte greu să joci împotriva lor. Am stat cu linia de atacanți sus, am lăsat spații și ei au avut foarte multe contraatacuri. Cred că nicio echipă nu a avut atâtea contraatacuri câte au avut cei de la FCU Craiova de când sunt eu aici.

ADVERTISEMENT

Nu trebuia să lăsăm atâtea spații la mijlocul terenului. În prima repriză am jucat pe contre, am intrat în jocul lor. Am jucat bine și noi și am încercat să profităm de greșelile adversarilor, dar în repriza a doua ne-am jucat un pic cu ocaziile.

În general am avut fluctuații și nu am fost constanți. Va fi foarte greu în play-out pentru că acolo punctele valorează dublu, dar noi suntem pregătiți”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul disputei cu FCU Craiova.

Sepsi Sfântu Gheorghe a urcat temporar, grație acestui rezultat, pe locul 8 al clasamentului, dar are și un meci mai mult disputat față de UTA și Rapid, regulat.

ADVERTISEMENT

Datorită rezultatelor din ultima perioadă, exceptând eșecul de la Sfântu Gheorghe, oltenii au ieșit din zona minată a clasamentului și nu ar trebui să aibă probleme în a se salva de la retrogradare.