Cristiano Bergodi, ofertat de granzii din Superligă!? Laszlo Dioszegi, anunț de ultimă oră despre viitorul antrenorului cu care Sepsi a câștigat trei trofee în doi ani. Video exclusiv

, însă antrenorul nu știe încă sigur dacă va continua la covăsneni. Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația italianului la FANATIK SUPERLIGA.

Cristiano Bergodi, adversari redutabili în Europa dacă va continua la Sepsi: „Am văzut și eu lista”

Ioana Cosma a trecut în revistă numai câteva din numele mari care ar putea veni la Sfântu Gheorghe în preliminariile Conference League: „Din Europa vin adversari puternici. Puteți să picați cu echipa lui Laurențiu Reghecampf sau PAOK, dar în aceeași măsură și cu Djugardens. Pot fi Bruges, Viktoria Plzen, Beșiktaș, Legia… Dar și Dunajska Streda, Alashkert, Shkendija…”.

Patronul lui Sepsi speră însă că sorții vor fi îndurători cu echipa sa: „Am văzut și eu lista. În fiecare an am avut o listă grea, dar am avut noroc în primele tururi. Între ghilimele. Cu Djugardens n-aș vrea să joc, fiind că e o forță. Și PAOK-ul. Dar cred și sper să avem puțin noroc să cădem cu o echipă mai slabă. Sunt echipe mari. Sunt câteva echipe care pot fi învinse”.

Robert Niță l-a întrebat pe Laszlo Dioszegi dacă are pe listă și alte nume de antrenori: „În caz că nu vă înțelegeți cu domnul Bergodi, Ciubotariu este o variantă?. Omul de afaceri a răspuns sincer: „Da, este o variantă. Toți antrenorii valoroși și care vor să vină la noi sunt de luat în calcul”, a spus Laszlo Dioszegi, .

Cristiano Bergodi, rugat de Laszlo Dioszegi să rămână la Sepsi: „Deci eu vreau neapărat”

Jurnalistul Alin Buzărin a fost un pic nedumerit de declarațiile patronului lui Sepsi: „Haideți să interpretez eu cam ce văd. Dumneavoastră ați spus: ‘Din partea mea poate să rămână Bergodi 10 ani!’. Dacă ați fi spus: ‘Vreau din tot sufletul ca Bergodi să rămână și să ne înțelegem poimâine’, era altceva! Există niște ezitări și din partea lui și din partea dumnevoastră, zic eu”.

Laszlo Dioszegi a vrut însă să înlăture orice dubiu și a spus clar: „Din partea nu există ezitări absolut deloc. Poate m-am exprimat greșit. Nu asta voiam să se audă. Deci eu vreau neapărat să rămânem cu domnul Bergodi. Aveți mare dreptate, m-am exprimat eu greșit!”.

Alin Buzărin a fost foarte mulțumit de răspuns și a făcut o comparație savuroasă: „Asta e cu totul altceva ce ați spus acum! V-am smuls exact declarația pe care Bergodi vrea să o audă. Pentru că: ‘Din partea mea n-are decât…’ Adică: ‘Bă, ce faci?’. ‘Uite mă duc prin oraș’. ‘N-ai decât să te duci!’, cum îi spui nevestei.

‘Mă duc să beau cu băieții o bere!’. Dacă nevasta spune: ‘Bă, n-ai decât să te duci!’, atunci e clar că ea ar fi vrut să nu te duci și să rămâi acasă cu ea! Pe când dacă nevasta îți spune: ‘Eu aș vrea să rămâi lângă mine, că te vreau acum’, iarăși este cu totul altceva. Și atunci lași băieții ăia se ducă la bere și tu rămâi cu ea”.

