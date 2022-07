Cristiano Bergodi, panicat la meciul Universitatea Craiova – Sepsi 2-2: ”Am crezut că ne anulează golul”

Oltenii au condus cu 2-0, însă oaspeții au avut o și au plecat din Bănie cu un punct care la un moment dat părea imposibil de luat.

Ce l-a mulțumit pe Cristiano Bergodi la întâlnirea Universitatea Craiova – Sepsi 2-2

La finalul întâlnirii Universitatea Craiova – Sepsi 2-2, Cristiano Bergodi a mărturisit că momentul în care arbitrul , după golul egalizator marcat de Nicolae Păun, l-a surprins și a crezut că acesta va anula reușita.

”Prima repriză a fost grea. În cea de-a doua am schimbat sistemul de joc și am început bine, ne-am dus peste ei chiar dacă am luat și golul doi. Mă bucur că băieții au reacționat foarte bine la 0-2. Mi-a plăcut mentalitatea de a juca până la sfârșit.

Nu multe echipe au puterea să revină de la 0-2 la Craiova și să nu uităm că am avut ocazie mare de a câștiga. Și am fi câștigat dacă nu era Mirko Pigliacelli. E un portar fantastic și mă bucur pentru el că merge la Palermo. Când am văzut că arbitrul merge la VAR am crezut că ne anulează golul, apoi am văzut că scoate cartonașul roșu”, a declarat Bergodi.

Italianul, surprins de eliminarea campioanei CFR Cluj

Tehnicianul italian s-a arătat surprins de eliminarea suferită de CFR Cluj în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, dar crede că Dan Petrescu va reuși să resusciteze echipa și va avea rezultate bune în Conference League.

”Am încercat să acoperim absențele de la mijlocul terenului și sunt mulțumit de cei care au intrat. Sunt bucuros pentru Ninaj, deși se vede că nu e obișnuit să joacă acolo. Cine a intrat a făcut-o cu vână și asta îmi place. Echipa a arătat foarte bine, mai ales în repriza a doua, dar mi-a plăcut foarte mult atitudinea.

Nu mă așteptam ca CFR Cluj să nu se califice în Liga Campionilor. Nu e ușor pentru Dan Petrescu, trece printr-o perioadă proastă, dar are jucători buni și va trece peste. Va merge și va face lucruri bune în Conference League. Pentru noi urmează un meci greu, chiar dacă Ljubljana s-a calificat cu noroc”, a mai spus Bergodi.

Cum a trăit Păun golul egalizator

Mijlocașul Nicolae Păun, autorul golului egalizator pentru Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, este mulțumit cu punctul câștigat la Craiova și pentru faptul că formația sa a avut puterea să revină de la 0-2.

”Am început mai greu meciul, dar apoi am echilibrat. În repriza a doua am dominat, dar am luat golul doi. Mă bucur că am avut puterea să revenim. E greu până prindem ritmul, dar e bine că avem forța să revenim.

La gol am văzut în cădere că mingea a intrat în poartă și m-am bucurat chiar dacă mă durea piciorul după contra lui Mateiu. Am început bine sezonul, avem omogenitate și obiectivul este intrarea în play-off. Nu ne e teamă în cupele europene și sper să facem o figură frumoasă”, a afirmat Păun.