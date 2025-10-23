Cristiano Bergodi, prima reacție după ce a fost prezentat oficial la U Cluj: „Nu sunt magician. Nu îi învăț eu fotbal”. Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a fost prezentat oficial la U Cluj în dimineața zilei de joi, 23 octombrie. Italianul a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al „șepcilor roșii”.

Cristiano Bergodi, sceptic după ce U Cluj l-a numit antrenor principal

Cristiano Bergodi este noul antrenor principal de la U Cluj. „Șepcile roșii” l-au numit oficial după ce Ioan Ovidiu Sabău și-a dat demisia.

„Sunt bucuros că am reușit să vin la Cluj pentru că este un oraș frumos. Am ajuns în 2007 și a rămas în inima mea. Vreau să mulțumesc conducerii clubului, lui Radu Constantea, Gabi Giurgiu și tuturor conducătorilor pentru ofertă! Eu am acceptat după o discuție cu ei. Este o echipă bună, de tradiție, mă bucur că am revenit la Cluj.

Am urmărit totul în fotbalul românesc cât am stat acasă. U este o echipă bună, este un lot cu calitate. Ei trec printr-o perioadă slabă, altfel eu nu eram aici, dar se pot lega lucrurile. Sunt momente și momente. Am încredere în ceea ce fac și cred că este un lot bun”, a declarat Bergodi.

Pe ce loc e U Cluj în SuperLiga

Cristiano Bergodi va debuta pe banca noii sale echipe în deplasarea de la Galați. Oțelul – U Cluj este programat sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 16:00. cu 14 puncte, la cinci lungimi de play-off.

„Nu mi-e ușor să spun ceea ce s-a întâmplat în acest start de sezon. Așa este momentul, am nevoie de timp să pregătesc. Nu cunosc așa bine echipa, dar n-am niciun fel de problemă. Trebuie puțină răbdare, dar zic că vom face treabă bună. Nu pot să zic acum sincer care sunt problemele, nu sunt magician. La antrenament capul jos, muncă și încercăm să facem treaba bună pentru U Cluj.

Am folosit și 4-3-3 și 4-2-3-1, dar mă adaptez la lotul de jucători. Când ai un lot bun, vrei să găsești cea mai bună formație. Vreau să îmi fac meseria bine. Eu am încredere și sunt bucuros că am revenit. Am entuziasm și motivație pentru a redresa echipa cu ajutorul jucătorilor. Ei sunt principalii actori. Nu mai joc eu. Nu îi învăț eu fotbal, eu am venit pentru a ajuta cu experiența din fotbalul românesc”, a transmis Cristiano Bergodi.

