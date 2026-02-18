Cristiano Bergodi, prima reacție după suspendarea drastică. Ce mesaj a avut pentru membrii Comisiei de Disciplină

ADVERTISEMENT

Comisia de Disciplină a FRF a stabilit sancțiunile după incidentele de la meciul CFR – U Cluj. Reacția avută de Cristiano Bergodi după ce a fost informat că a fost suspendat pentru o lună.

Ce reacție a avut Cristiano Bergodi la aflarea suspendării primite

Tehnicianul italian a fost aspru pedepsit de Comisia de Disciplină după ce a sărit să-l bată pe Andrei Cordea la partida din etapa a 26-a a SuperLigii. El a fost , în timp ce atacantul CFR-ului a fost sancționat pentru trei jocuri și a încasat o amendă de 5.000 de lei.

În ciuda faptului că va lipsi o bună perioadă de pe banca tehnică a lui U Cluj, se poate spune că Bergodi a scăpat totuși ușor, deoarece sancțiunea putea ajunge până la 12 luni de suspendare. Astfel că, italianul s-a arătat mulțumit cu suspendarea primită.

”Consider decizia corectă și o respect. Și mulțumesc celor de la Comisia de Disciplină pentru că au înțeles cu adevărat ce s-a întâmplat”, a declarat Cristiano Bergodi, pentru .

Bergodi, amendat și de U Cluj

Pe lângă sancțiunea venită de la Comisia de Disciplină, Cristiano Bergodi a fost . Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că italianul trebuie să fie mai atent și să nu mai aibă astfel de ieșiri necontrolate.

”Da, l-am amendat pe Bergodi. Am avut o discuție și a primit o amendă. I-am transmis că a avut o atitudine greșită. Până la urmă reprezintă un club. Nu a protestat, chiar i-a părut foarte rău a doua zi. Și acum este extrem de afectat. Toți am avut în viață anumite reacții pe care chiar după zece minute să nu ni le putem explică”, a spus Constantea.

De ce a sărit Bergodi să-l bată pe Codrea

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristiano Bergodi a dezvăluit faptul că , care l-a și înjurat.

”Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. (n.r. – E adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat.

După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă. Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult.

Normal că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. – Andrei Cordea) făcea gesturi obscene”, a afirmat Bergodi.