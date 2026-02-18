Sport

Cristiano Bergodi, prima reacție după suspendarea drastică. Ce mesaj a avut pentru membrii Comisiei de Disciplină

Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună după scandalul avut cu Andrei Cordea în derby-ul CFR - U Cluj. Cum a reacționat italianul la aflarea veștii.
Traian Terzian
18.02.2026 | 20:26
Cristiano Bergodi prima reactie dupa suspendarea drastica Ce mesaj a avut pentru membrii Comisiei de Disciplina
Reacția lui Cristiano Bergodi la aflarea suspendării primite. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Comisia de Disciplină a FRF a stabilit sancțiunile după incidentele de la meciul CFR – U Cluj. Reacția avută de Cristiano Bergodi după ce a fost informat că a fost suspendat pentru o lună.

Ce reacție a avut Cristiano Bergodi la aflarea suspendării primite

Tehnicianul italian a fost aspru pedepsit de Comisia de Disciplină după ce a sărit să-l bată pe Andrei Cordea la partida din etapa a 26-a a SuperLigii. El a fost suspendat o lună și amendat cu 10.000 de lei, în timp ce atacantul CFR-ului a fost sancționat pentru trei jocuri și a încasat o amendă de 5.000 de lei.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că va lipsi o bună perioadă de pe banca tehnică a lui U Cluj, se poate spune că Bergodi a scăpat totuși ușor, deoarece sancțiunea putea ajunge până la 12 luni de suspendare. Astfel că, italianul s-a arătat mulțumit cu suspendarea primită.

”Consider decizia corectă și o respect. Și mulțumesc celor de la Comisia de Disciplină pentru că au înțeles cu adevărat ce s-a întâmplat”, a declarat Cristiano Bergodi, pentru prosport.ro.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Bergodi, amendat și de U Cluj

Pe lângă sancțiunea venită de la Comisia de Disciplină, Cristiano Bergodi a fost amendat și de propriul club. Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că italianul trebuie să fie mai atent și să nu mai aibă astfel de ieșiri necontrolate.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

”Da, l-am amendat pe Bergodi. Am avut o discuție și a primit o amendă. I-am transmis că a avut o atitudine greșită. Până la urmă reprezintă un club. Nu a protestat, chiar i-a părut foarte rău a doua zi. Și acum este extrem de afectat. Toți am avut în viață anumite reacții pe care chiar după zece minute să nu ni le putem explică”, a spus Constantea.

De ce a sărit Bergodi să-l bată pe Codrea

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristiano Bergodi a dezvăluit faptul că întregul scandal a pornit de la gesturile obscene pe care le-a făcut Andrei Cordea, care l-a și înjurat.

ADVERTISEMENT

”Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. (n.r. – E adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat.

După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă. Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult.

Normal că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. – Andrei Cordea) făcea gesturi obscene”, a afirmat Bergodi.

Tragedie în fotbalul românesc. Un tânăr jucător de la Petrolul a murit la...
Fanatik
Tragedie în fotbalul românesc. Un tânăr jucător de la Petrolul a murit la doar 16 ani
Mihai Stoica, siderat după ce a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Norvegia:...
Fanatik
Mihai Stoica, siderat după ce a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Norvegia: „Aia e carpetă de la căminul cultural”. Video
Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică...
Fanatik
Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică făcea ce a făcut Bergodi, ce se întâmpla? E o telenovelă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Jucătorul 'fantomă' de la Rapid: a încasat 250.000 de euro din salarii, dar...
iamsport.ro
Jucătorul 'fantomă' de la Rapid: a încasat 250.000 de euro din salarii, dar nu a jucat un meci! Șucu l-a adus în mandatul lui Lennon și a plătit bani pentru transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!