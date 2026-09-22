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Cristiano Bergodi (61 de ani) a realizat lucruri mărețe pe banca celor de la U Cluj în sezonul trecut. „Șepcile roșii” s-au bătut de la egal la egal cu Universitatea Craiova pentru titlul în SuperLiga, dar și pentru Cupa și Supercupa României. În acest an competițional, ardelenii au început mai greu. În cupele europene au fost eliminați, rând pe rând, din Europa League și Conference League. Nici în campionat nu au strălucit, dar acolo și-au revenit și sunt în zona play-off. Conducerea lui „U” a anunțat ce se întâmplă cu antrenorul italian.

Care este obiectivul lui U Cluj în acest sezon

Universitatea Cluj este singura echipă din SuperLiga „fără egal”. În 9 meciuri jucate până acum, „șepcile roșii” fie au câștigat, 5 meciuri, fie au pierdut, alte 4. Trebuie notat că gruparea de pe Cluj Arena va juca peste ceva mai mult de două săptămâni, pe 8 octombrie, de la ora 20:30, restanța cu rivala locală CFR, în Gruia.

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Cele 15 puncte acumulate îi plasează pe cei de la „U” pe locul 5. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Radu Constantea, președintele vicecampioanei României, a anunțat că . Momentan, formația clujeană este în această zonă, însă șeful ardelenilor admite că se putea mai mult.

„Principalul obiectiv era intrarea în play-off. Momentan suntem pe loc de play-off. Poate că am fi fost și mai mulțumiți dacă am fi avut trei puncte în plus, dar per ansamblu cred că putem spune că suntem în parametri normali. (…) Pentru noi este important să setăm un nivel de așteptări realist. Chiar dacă am avut un sezon foarte bun precedentul. Și acum doi ani am terminat bine, am reușit să ne calificăm într-o competiție europeană. Clar că am avut două sezoane foarte bune.

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În același timp, suntem conștienți că la ora actuală, din perspectiva bugetului, nu putem concura cu cele patru mari echipe. Mă refer la cele trei echipe din București (n.r. FCSB, Rapid, Dinamo) plus Universitatea Craiova. Și atunci e clar că nu putem seta niște așteptări nerealiste ca în fiecare an să reușim să depășim aceste echipe”, spune Constantea.

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Ce se întâmplă cu antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi. Conducerea ardelenilor i-a decis soarta

Universitatea Cluj a câștigat în ultimele două runde din SuperLiga, 3-0 cu Oțelul și 2-0 cu FC Voluntari, iar asta a urcat-o în top 6. Înainte de aceste dueluri, clujenii traversaseră o perioadă întunecată: trei eșecuri consecutive cu Dinamo, Petrolul și Universitatea Craiova. Au început astfel să apară semne de întrebare .

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Radu Constantea a fost întrebat direct la FANATIK SUPERLIGA dacă s-a luat vreo clipă în considerare schimbarea italianului. Acesta a dat asigurări că tehnicianul nu are de ce să-și facă griji. „(n.r. S-a pus în vreun moment problema plecării lui Bergodi?) Nu, nu au fost discuții de acest gen”.

În unele materiale de presă s-au vehiculat și posibile nume pentru banca lui ”U”, precum Mirel Rădoi. Oficialul ardelenilor a spus: „Noi nu dezvoltăm și nu comentăm subiecte din presă, dacă nu au nicio substanță reală. Nu este rolul clubului de a dezminți o știre care nu are bază reală, repet”.

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