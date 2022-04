Cristiano Bergodi rămâne precaut după victoria cu Universitatea Craiova: „Prima șansă o au ei. Vor fi 30 de mii de spectatori în tribune”

Sepsi OSK a oprit seria de trei victorii la rând a Universității Craiova. și sunt favoriți pentru returul din 11 mai. Cristiano Bergodi și-a felicitat fotbaliștii, pe care încearcă să-i țină însă cu picioarele pe pământ.

Cristiano Bergodi, încântat de jocul lui Sepsi în turul semifinalei cu Universitatea Craiova. Ce spune despre retur

Stadionul din Sf. Gheorghe a devenit teren minat pentru Universitatea Craiova. În ultimele trei meciuri cu oltenii, Sepsi s-a impus de fiecare dată. Ultima victorie a venit în .

Golurile gazdelor au fost marcate de Ștefănescu (14) și Golofca (87), în timp ce pentru craioveni a înscris Andrei Ivan, din penalty (55).

„A fost o bucurie mare să câștigi un meci cu Universitatea Craiova, o echipă foarte, foarte bună. Rezultatele vorbesc de a sine. Jucătorii lor sunt foarte buni, tehnici, dar băieții au făcut un meci extraordinar. Cine a intrat, a jucat foarte bine. Mă bucur. Am văzut o echipă cu dăruire, cu atitudine potrivită. Era normal, însă. E o semifinală de Cupă. Nu putea intra o echipă relaxată.

Dar am făcut o repriză foarte bună. Am avut ocazii mari la început, Păun și Ștefănescu, singur cu portarul. Îi felicit. E prima manșă, am câștigat și sunt foarte mulțumit din ce am văzut la băieți. În anumite momente pot să folosesc unii jucători decât alții, dar echipa e un grup unit, cu spirit de echipă și asta îmi place. A jucat bine toată echipa. Nu putem vorbi doar de un jucător.

Și faza de apărare am făcut-o bine. Am încercat să nu le lăsăm spații, pentru că au jucatori care pe contraatac sunt extraordinari.

Prima șansă o au ei. Pe hârtie e o echipă mai bună. E și în play-off, era pe val înainte meci. Dar returul se joacă. Vom juca cu 30 de mii de oameni în tribune, dar nu e problemă. Cred că o să muncim bine la antrenamente, chiar dacă avem câteva absențe și probleme de lot”, a declarat Cristiano Bergodi, după Sepsi – U Craiova 2-1.

Cătălin Golofca, primul gol după 14 luni

Eroul lui Sepsi în partida cu „Știința” s-a numit Cătălin Golofca. Atacantul va împlini 32 de ani pe 21 aprilie și a sărbătorit ziua de naștere cu reușita de 2-1, primul său gol după 14 luni de secetă.

„E o victorie frumosă, am jucat cu o echipă foarte bună, ne-am dăruit, am muncit, am alergat și am câștigat pe final. Nu am mai marcat de mult, chiar mi-am făcut un cadou frumos, pentru că mâine e ziua mea, dar important e că am câștigat și mergem la retur cu șanse mai mari”, a declarat Cătălin Golofca.