Cristiano Bergodi, reacție de lehamite după Sepsi – CFR Cluj 2-2: „Așteptăm decizia Comisiei. La ce am văzut în ultimii ani, se poate amâna iar”

Covăsnenii într-o partidă cu răsturnări de situație și au două puncte avans față de formația lui Adrian Mititelu, cu care se luptă pentru locul 6 ce asigură participarea în play-off.

Cristiano Bergodi, mulțumit de remiza din Sepsi – CFR Cluj 2-2

La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj 2-2, din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat din SuperLiga, antrenorul Cristiano Bergodi a dezvăluit ce așteptări are de la Comisia de Recurs în cazul întâlnirii cu FC U Craiova.

”Vedem ce se întâmplă, nu-mi dau cu părerea. Nu am emoții. Noi trebuie să mergem să jucăm un meci la FCSB, o echipă foarte bună. Vedem ce va decide Comisia. Vedem dacă se decide marți, că la ce am văzut în ultimii ani se poate amâna decizia”, a declarat Bergodi.

Referitor la meciul cu CFR Cluj, tehnicianul italian s-a arătat mulțumit de faptul că formația sa a avut puterea să revină și să egaleze după ce a fost condusă la pauză: ”În a doua repriză am presat mai bine, am avut ocazii. Echipa s-a comportat bine, a reacționat când a fost condusă.

De obicei, când CFR conduce, e foarte greu să-i dai gol, jucătorii erau și cu moralul la pământ, i-am văzut în vestiar, erau triști, dar au avut o reacție bună, îi felicit. Băieții au crezut că se poate câștiga meciul, dar știam că va fi un meci foarte greu. Am condus imediat, băieții s-au comportat bine, dar e CFR, care face legea de cinci ani.

Când pierzi nu e ușor să-ți refaci moralul, dar FCSB este o echipă foarte bună care luptă pentru titlu. Ei cu CFR și cu Farul se vor lupta pentru titlu. Va fi unul dintre cele mai frumoase play-off-uri. Nu ne temem că putem pierde play-off-ul, este doar o competiție. Mergem cu încredere la meciul cu FCSB, cu curaj şi încercăm să jucăm la victorie. Nu remiză. Nu există altă variantă. Dacă mergi cu remiza în gând, pierzi sigur”, a spus Bergodi.

Jucătorii lui Sepsi, cu gândul la duelul cu FCSB

Fundașul stânga de la Sepsi, Andres Dumitrescu, nu se gândește la verdictul partidei cu FC U Craiova, ci se concentrează pentru întâlnirea cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat.

”Puțin ne interesează ce zic cei de la FC U Craiova. Ne vedem de treaba noastră. Avem două puncte avans, suntem la mâna noastră. Din păcate nu am gestionat foarte bine a doua jumătate a primei reprize. Am făcut însă o a doua repriză excelentă, dacă jucăm așa arătăm că ne merităm locul.

Tot auzim că ‘Sepsi nu joacă fotbal, Sepsi nu are ocazii’. Urmează meciul cu FCSB și vedem ce se întâmplă. Există și posibilitatea ca meciul cu FC U Craiova să se rejoace, dar noi ne vedem de treaba noastră”, a afirmat el.

”Ținând cont că am reușit să revenim în joc, cred că este un rezultat care ne dă speranțe, pentru că avem și varianta egalului cu FCSB. A fost un meci dificil, pentru că CFR este o echipă dură. Am jucat bine în repriza a doua, am fi putut să și câștigăm. Nu cred că CFR a venit relaxată, s-a văzut în intensitatea jocului.

Cred că a fost un meci de o calitate bună. Vedem ce o să fie, o să luăm lucrurile așa cum vor veni. Suntem concentrați pe meciul cu FCSB. Am arătat dorință de revenire și la fel trebuie să jucăm și la București pentru a ajunge în play-off”, a precizat și mijlocașul Cosmin Matei.

FC U Craiova, favorită în lupta cu Sepsi pentru play-off

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Sepsi are două puncte avans în clasamentul din SuperLiga, cu cele trei câștigate la ”masa verde”, dar FC U Craiova poate răsturna toate calculele și să prindă play-off-ul chiar și cu o decizie potrivnică la Comisia de Recurs.

Plecând de la ideea că Sepsi va primi cele trei puncte din partida cu FC U Craiova, pentru ultimul loc în play-off, iar oltenii par favoriți deși sunt în spate cu un punct.

Și asta pentru că trupa lui Nicolo Napoli întâlnește în deplasare FC Hermannstadt, o formație periculoasă, dar care se află pe o pantă descendentă după ce a fost depunctată. Oltenii au nevoie obligatoriu de victorie pentru a spera că ajunge pe locul 6, orice alt rezultat ar însemna că Sepsi va juca în play-off-ul din SuperLiga.

Echipa lui Cristiano Bergodi, care în ultima rundă, va evolua la București împotriva FCSB-ului. Va fi o misiune extrem de dificilă pentru Sepsi, care are nevoie de o remiză pe Arena Națională, în cazul în care FC U Craiova își câștigă jocul.