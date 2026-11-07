Cristiano Bergodi, reacție după meciul cu numărul 300 în SuperLiga: „Avem multe probleme”

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Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a atins borna impresionantă de 300 de meciuri în SuperLiga României. Italianul ar fi vrut să marcheze acest moment cu un succes, dar echipa lui a bifat , ultima clasată. Reacția lui a fost una de ușoară nemulțumire, însă a scos în evidență problemele de lot avute.

Concluziile lui Cristiano Bergodi după Csikszereda – U Cluj 0-0, meciul cu numărul 300 pentru antrenorul italian în SuperLiga

La 62 de ani, Bergodi a devenit al 35-lea antrenor din istoria campionatului care După remiza „albă” cu Csikszereda, tehnicianul a ținut să pună rezultatul final pe seama lotului măcinat de accidentări. El a mai comentat și pe seama golului semnat de Marius Ștefănescu, anulat ulterior de VAR, despre care a spus că nu l-a considerat offside. „Avem multe probleme de lot, echipa s-a comportat bine. Am venit aici să câștigăm, dar, din păcate, în prima repriză nu am făcut un joc bun.

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În a doua au apărut ocaziile. Am avut o schimbare de ritm, am controlat jocul și puteam câștiga, din păcate nu s-a întâmplat. Am văzut pe tabletă faza ofsaidului de la gol. Nu mi s-a părut, dar e VAR și vede mai bine. E un punct. Noi am venit aici să câștigăm meciul, dar am întâlnit o echipă mai bună decât era acum două luni, e mai agresivă, e o echipă diferită cu Valentin Suciu. Am pierdut două puncte, dar mergem înainte!”, a spus inițial Cristiano Bergodi.

Ce a spus Cristiano Bergodi despre turul de campionat făcut de U Cluj

Ardelenii au 26 de puncte și vor încheia pe loc de play-off turul sezonului regular. Cristiano Bergodi a spus că situația echipei sale putea arăta și mai bine, însă startul greoi de sezon și-a pus amprenta asupra rezultatelor. „Eu sunt mulțumit în general de acest tur de campionat, dar se putea face mai bine. Începutul a fost greu, pentru că am jucat 4 meciuri în cupele europene, nu aveam nici un lot numeros. A trebuit să facem mult efort, să facem experimente. De asta spun că nici astăzi nu am avut lotul complet”.

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Ce jucători nu au dat randamentul dorit de Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi a mai ținut să evidențieze și jucătorii care nu au putut evolua în condiții optime. Italianul speră ca pauza prilejuită de jocurile echipelor naționale să îi ajute lotul pentru recuperarea completă. „Jovo Lukic a jucat, dar a avut o problemă. Au fost accidentați anumiți jucători, Drammeh, fundașii centrali. Acum e pauza, ne putem recupera și vom avea echipa completă. La cum suntem în acest moment, zic că e bine. Nu pot să le reproșez nimic jucătorilor. În prima repriză nu am jucat cum a trebuit, dar mergem înainte”, a declarat Bergodi, la conferința de presă.