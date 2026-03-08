Cristiano Bergodi, reacție-fulger la telefon după FCSB – U Cluj 1-3. Ce a transmis principalul ardelenilor

ADVERTISEMENT

FCSB – U Cluj se aștepta să fie un meci cu o miză uriașă, aceea de a intra în play-off, însă ardelenii au avut un parcurs fără cusur în acest final de sezon regulat și și-au asigurat locul între primele șase înaintea acestei etape. Formația antrenată de Cristiano Bergodi și-a demonstrat din nou forma foarte bună și nu i-a dat nicio șansă campioanei României. După meci, Cristiano Bergodi a pus mâna pe telefon și l-a sunat imediat pe Eugeniu Cebotaru, secundul „șepcilor roșii”.

Ce a transmis Cristiano Bergodi telefonic, la scurt timp după FCSB – U Cluj 1-3

Cristiano Bergodi a fost implicat într-un scandal uriaș în meciul CFR Cluj – U Cluj, pierdut de „șepcile roșii” cu scorul de 2-3, și a primit o suspendare de o lună. Paradoxal, echipa a mers șnur din acel moment și a înregistrat doar victorii pe linie, atât în SuperLiga, cât și în Cupa României.

Universitatea Cluj a învins-o și pe campioana en-titre în ultima etapă și a urcat astfel pe poziția a treia în campionat, în timp ce în Cupa României este calificată în semifinale, acolo unde o va întâlni pe FC Argeș. Ardelenii nu doar că au luat trei puncte pe Arena Națională, ci au prestat un joc excepțional. Eugeniu Cebotaru, secundul lui Bergodi, a dezvăluit că a fost sunat imediat după meci de italian, care i-a felicitat pe toți pentru rezultat:

„O seară excelentă pentru noi, băieții au dat 100% în teren, au făcut tot ce am antrenat. Au arătat caracter și spirit. A fost un examen pentru noi. Trebuie să înțelegem că de acum va începe un nou campionat. Mister a transmis salutări, felicitări. Am vorbit cu el la telefon, e foarte mândru. În timpul meciului nu am stat la telefon. Trebuie să ne pregătim de play-off. Băieții sunt rezervați, e o oboseală plăcută.

A fost o perioadă complicată, obiectivul era să menținem jucătorii conectați. Băieții care au intrat au jucat foarte bine, asta arată că avem un lot competitiv, în comparație cu anii trecuți. Nu trebuie să ne aruncăm, trebuie să rămânem modești. Toți băieții vin la stadion fericiți și se bucură de fotbal. Asta e o bucurie mare pentru orice antrenor”, a declarat Eugeniu Cebotaru.

Elias Charalambous a demisionat după FCSB – U Cluj

așa cum își dorea Gigi Becali. Cipriotul nu a mai rezistat și și-a prezentat demisia imediat după înfrângerea cu U Cluj. Fostul antrenor al FCSB a explicat că ar fi luat această decizie indiferent de rezultatul meciului de sâmbătă seară, deoarece simte că echipa are nevoie de un șoc pentru a se califica în cupele europene în urma barajului din play-out.

Patronul roș-albaștrilor a acceptat decizia sa și a explicat că și-ar fi dorit să se despartă de el într-un moment mai bun, ce ar fi putut să-l propulseze la o echipă importantă din Europa sau la o formație bogată din Golf.