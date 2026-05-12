Cristiano Bergodi, reacție surprinzătoare înainte de finala Cupei României: „Nu aș fi pariat niciun leu că ajungem aici”

Universitatea Craiova și U Cluj se duelează în finala Cupei României Betano, programată miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Cele două echipe se află într-o confruntare directă pentru două trofee, având în vedere că ocupă pozițiile fruntașe din SuperLiga. Ce a transmis Cristiano Bergodi înainte de meciul din actul final.

Cristiano Bergodi, încrezător înainte de finala Cupei României

În conferința premergătoare meciului din , Cristiano Bergodi a transmis faptul că elevii săi vor aborda echipa la victorie. Antrenorul italian a abordat și duelul cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco” din etapa a 9-a a play-off-ului, în contextul în care nu a reușit, cel puțin până acum, să cucerească un titlu de campion în carieră.

„E un meci pe care trebuie să îl abordăm la victorie. Nu trebuie să ne gândim la duelul de duminică, din Bănie, ci doar la finala Cupei României, pe care vrem să o câștigăm. E cea mai importantă săptămână din cariera mea în România, doar că nu e ca și cum se va termina cariera după aceste două meciuri. Vreau să mai antrenez încă cel puțin 10 ani.

E corect că îmi lipsește din palmares un titlu în România. Am avut întotdeauna încredere în suporteri și cluburi. Am antrenat foarte bine, am fost apreciat și e o mândrie pentru mine. Am fost aproape să câștig titlul cu Craiova, am amintiri frumoase și de acolo. Eu mă gândesc acum doar la acest meci, după vom vedea ce va fi în campionat. Poate că nici duminică nu se va încheia lupta, cu un rezultat de egalitate sezonul se va încheia pe 24 mai.

Pe băieți i-am simțit liniștiți, am jucători cu experiență, nu resimt așa tare presiunea. Chipciu a câștigat titluri, Nistor a câștigat Cupa României la Craiova. Echipa e pregătită din toate punctele de vedere, stăm bine fizic. E corect că s-a adunat și oboseala, fiind sfârșit de campionat”, a declarat Cristiano Bergodi.

Reacție surprinzătoare a italianului

Întrebat despre finalul de sezon, Cristiano Bergodi a fost sincer și a transmis că nu ar fi pariat nici măcar un leu pe faptul că Universitatea Cluj ar putea să se afle într-un astfel de scenariu în luna mai. Ardelenii pot câștiga două trofee, .

„Cupa României era un obiectiv pentru noi, însă campionatul nu era! Cine ar fi pariat pe U Cluj un leu că o să ajungă să aibă două finale la final de campionat? Niciunul nu a pariat! Ceea ce am făcut eu e extraordinar de frumos, țin să îi felicit pe elevii mei. Putem câștiga, dar vom întâlni cea mai bună echipă.

Probabil că am folosit câțiva jucători diferiți față de primul 11 în meciul cu Rapid. Nu știm încă formula de start, vom vedea mâine seară. Nu i-am menajat, am un grup de jucători buni. Am schimbat câțiva jucători în prima repriză cu Rapid, însă, paradoxal, am jucat mai bine atunci, când pe teren erau fotbaliști care nu evoluaseră atât de mult, comparativ cu repriza a doua, când au intrat cei care au jucat mai mult. Mă bucur pentru Lukic că a fost convocat pentru Campionatul Mondial, e un om bun și un jucător foarte bun. Merita această convocare, probabil că va fi golgheterul campionatului în acest an. E un plus pentru el, va avea o ambiție în plus faptul că va merge la Mondial.

Nu aș fi pariat niciun leu pe faptul că vom avea șansa să luptăm la titlu și Cupă la finalul sezonului. Eu cred că munca jucătorilor s-a văzut, ei intră pe teren, iar abia apoi vine partea staff-ului tehnic. Trebuie să mulțumim și conducerii, avem salariile plătite la zi. Cred sincer că merităm acest loc, iar acest an este cel mai bun din istoria clubului”, a conchis Cristiano Bergodi.