Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv

Cristiano Bergodi (61 de ani) l-a „pulverizat” pe Daniel Pancu (48 de ani) după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian nu vrea să mai audă de omologul său de pe banca vicecampioanei. l-au deranjat teribil pe Bergodi.

Cristiano Bergodi, nemilos cu Daniel Pancu

Cristiano Bergodi a vorbit în premieră la FANATIK SUPERLIGA despre scandalul de la finalul derby-ului CFR – U Cluj 3-2. Tehnicianul italian a dezvăluit că și de aceea a sărit la gâtul fotbalistului. Bergodi și-a cerut scuze pentru reacția avută și a lăsat de înțeles că s-a împcat cu Cordea și cu clubul din Gruia. Totuși, antrenorul „șepcilor roșii” nu îl iartă pe Daniel Pancu.

„Cum vi s-a părut declarația lui Pancu? ‘Un antrenor străin a ajunsă să vină în România să bată jucătorii români’”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe antrenorul Universității Cluj.

„A fost o declarație urâtă, dar nu vreau să intru în discuții cu el. Pentru că ne-am salutat, ne-am pupat, l-am avut și jucător la Rapid în ultimul an din cariera lui. A fost urât din partea lui ce a zis despre mine și nu mai discut cu el. Nu vreau să intru în polemică cu el, dar mi s-a părut deplasat să spună așa despre un anternor.

Știe stima pe care o aveam pentru el când era antrenor la U21, l-am vizitat, el știe prea bine relația pe care o aveam. Mi s-a părut incredibil ce a putut spune despre mine. Dar, asta e. Nu îi doresc răul. El e un antrenor tânăr. Are puține prezențe pe bancă. El probabil va fi un antrenor foarte bun. Dar tu să profiți imediat de o problemă ca să ieși în evidență? Mi s-a părut o declarație urâtă despre un antrenor străin.

Eu oricum sunt 50 la sută român. Sunt aici de 20 de ani. Cred că m-am comportat mereu bine. Am și primit o grămadă de mesaje de la jucătorii mei, care sunt alături de mine. Dar, ce să faci? Mass-media interpretează, uneori poate și greșit”, a declarat Cristiano Bergodi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Bergodi l-a antrenat la Rapid pe Pancu

Cristiano Bergodi a rămas cu un gust amar din cauza declarațiilor lui Pancu și pentru că cei doi aveau o relație mai veche. În 2015, italianul l-a antrenat pe „Pancone” la Rapid.

„(n.r. – Despre declarația lui Pancu s-a spus că e xenofobă, rasistă) Asta considerați voi, voi sunteți în stare să spuneți ceva despre această declarație. Nu mi se pare ok o astfel de declarație de la un antrenor tânăr. Eu îi doresc să antreneze și în străinătate lui Daniel. Dar, repet, mi s-a părut o declarație incredibil de urâtă. Dar eu nu voi mai avea o relație cu el. El trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat. Nu trebuia să spună deloc aceste lucruri.

Știa ce relație am cu el, ce stimă am pentru el și pentru mulți jucători. În 2005 aveam jucători care acum sunt președinți sau antrenori. Am avut o relație foarte bună întotdeauna cu lumea din fotbalul românesc. Eu cu Pancu nu vreau să mai am de a face cu el, chiar dacă eu am greșit. În locul lui, eu nu aș fi făcut niciodată o astfel de declarație.

Ce vrei să arăți? Ai un interes să vadă jucătorii tăi că tu, ca antrenor, i-ai apărat, le-ai luat apărarea? Nu cred că era momentul potrivit să spună el ceva. De fapt niciodată nu e normal să spui așa ceva, mai ales cu relația pe care credeam eu că o avem. Ne-am pupat înainte de meci, am vorbit în italiană, dar acum eu nu vreau să mai discut cu Daniel. Gata s-a terminat cu el pentru mine. Nu mai există.

(n.r. – Nu vreți să mai auziți de Daniel Pancu?) Nu, de Daniel nu. Dacă voia să discutăm, discutam împreună. Eu mi-aș fi cerut scuze și în fața lui, dar să vii, să pui motorină pe foc și să țipi așa… Nu mi s-a părut un lucru normal pentru relațiile care trebuie să fie între doi antrenori”, a adăugat tehnicianul lui U Cluj.