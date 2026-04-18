Cristiano Bergodi rupe tăcerea după acuzaţiile că l-a scos pe Cîrjan din echipă la Rapid: „A venit de la Arsenal, unde a jucat cu juniorii”

şi incendiază partea a doua a play-off-ului. „Şepcile roşii” au înregistrat primul eşec din play-off, iar , în cazul unui succes cu Rapid. Cîrjan şi Musi au marcat golurile „câinilor”, în timp ce Atanas Trică a redus din handicap.

Cristiano Bergodi rupe tăcerea după ce a fost acuzat că l-a tras pe Cîrjan pe linie moartă la Rapid

În trecut, Cristiano Bergodi a fost acuzat că nu i-a dat şanse lui Cătălin Cîrjan în urmă cu doi ani când jucătorul a fost transferat de la Arsenal. Actualul antrenor de la U Cluj a declarat că la Rapid , fiind alţi jucători îndreptăţiţi să joace:

„La Rapid era mai tânăr, a avut şanse să joace, cred că a avut 17-18 prezenţe. Era under, a intrat de la începutul meciului. Dar el era foarte tânăr, trebuia să crească un pic. A venit la Dinamo, i-au dat multă încredere. Am vorbit de multe ori cu el, poate că e supărat că nu a jucat mai mult.

Nici Omar El Sawy nu cred că a jucat atât. Dar la Rapid erau alţi jucători care evoluau în faţa lui. Cîrjan era în creştere, a venit de la Arsenal, unde a jucat cu juniorii. Sunt unii jucători care se maturizează pe etape. Cîrjan a rămas acolo, eu am plecat. După a venit un alt antrenor, nu ştiu ce s-a întâmplat şi cum l-a dat Rapid”, a spus Bergodi.

Bergodi recunoaşte că U Cluj a făcut un meci slab cu Dinamo: „Nu facem nicio tragedie”

Antrenorul celor de la U Cluj nu face mare caz după acest eşec. Cristiano Bergodi a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci strălucit şi susţine că cel mai important meci este semifinala de Cupa României cu FC Argeş, de marţi. Italianul susţine că este foarte important ca jucătorii să îşi revină din punct de vedere moral pentru meciul de marţi:

„A fost un meci cu mai puţine reuşite din partea noastră, fără nerv. Un meci echilibrat, am avut neşansă la golul luat. Era un meci de 0-0. Asta a fost. Un meci mai puţin reuşit. Nu am putut să facem nici pe tranziţie. Dar asta a fost. Jucătorii nu sunt prea visători, nu sunt de acord.

În fiecare zi îi văd la antrenamente. Nu sunt cu nasul pe sus. A fost un meci mai puţin reuşit. Cu Mendy am avut o acţiune bună, cu Omar un 2 contra 1, dar am făcut prea puţin pentru o echipă aflată acolo în clasament. Am jucat bine până acum, dar azi nu am făcut asta. Nu mă interesează acum ce va fi la Craiova – Rapid.

Mă interesează să revenim cu moralul, avem un meci foarte important peste trei zile. Ne dă posibilitatea să jucăm o finală de Cupă. Nu facem nicio tragedie din acest meci. Trebuie să ridicăm moralul, jucătorii au fost dezamăgiţi, noi nu am făcut ceea ce a trebuit", a spus Bergodi la finalul meciului. Este un campionat foarte strâns".