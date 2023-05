Cristiano Bergodi rupe tăcerea la Fanatik SuperLiga! Sepsi i-a pus contractul pe masă, italianul și-a decis viitorul. Video exclusiv

Sepsi a câştigat al treilea trofeu într-un an calendaristic după ce s-a impus în Cupa României la loviturile de departajare cu , după 0-0 în 120 de minute. Deşi a câştigat cele trei trofee, viitorul lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică este incert.

Cristiano Bergodi rupe tăcerea la Fanatik SuperLiga! Sepsi i-a pus contractul pe masă, italianul și-a decis viitorul

Antrenorul italian a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul său. Bergodi susţine că nu are nicio altă ofertă în acest moment şi că urmează o discuţie decisivă cu Laszlo Dioszegi cu privire la prelungirea contractului:

ADVERTISEMENT

“A fost o finală foarte frumoasă şi am trăit-o cu emoţii. A fost un meci greu, cum mă aşteptam. Clujul a jucat bine, dar finalele se câştigă, nu neapărat se joacă bine.

O să vedem. Am hotărât că ne vom întâlni după finală şi voi discuta cu domnul Dioszegi, o persoană deosebită. Vedem ce va fi. Nu am nicio ofertă pentru moment, nu pot să spun nimic.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Trebuie să discutăm, am stat foarte bine, s-a făcut performanţă în ultimul an şi jumătate”

Mă voi întâlni cu domnul Dioszegi, cu donnul Hadnagy. Trebuie să discutăm, am stat foarte bine, s-a făcut performanţă în ultimul an şi jumătate. Am câştigat trei finale.

Mă bucur că am intrat în istoria acestui club şi vom vedea în viitor ce va fi. Nu pot să ştiu. Din partea domnului Dioszegi am avut un mare respect, mă bucur că munca mea a fost apreciată.

ADVERTISEMENT

Au fost aproape două sezoane foarte bune, în care am făcut performanţă, dar o să vedem ce va fi”, a spus Cristiano Bergodi la FANATIK SUPERLIGA.

Berogdi, trei trofee pe banca lui Sepsi

a preluat Sepsi Sf. Gheorghe pe 10 octombrie 2021. Tehnicianul a câştigat Cupa României în 2022 şi 2023, dar şi Supercupa în 2022, reuşind în acest sezon să ducă echipa în play-off.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul .