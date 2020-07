Cristiano Bergodi s-a băgat la joc cu elevii săi! Cum pregătesc oltenii partida de la Botoșani

Universitatea Craiova și CFR Cluj continuă bătălia pentru câștigarea titlului în acest an. Oltenii au un punct peste rivala din „Gruia”.

Ultima victorie, cea cu FCSB, scor 2-1, a reprezentat un impuls moral forte puternic pentru „juveți”.

Cristiano Bergodi nu se menajează și se bagă la joc cu elevii săi la antrenamente. Tehnicianul italian și staff-ul tehnic au stabilit și programul de pregătire pentru această săptămână.

Bergodi s-a băgat la joc cu jucătorii săi. Ce program au „juveții” în această săptămână

Conform tradiției, jucătorii Universității Craiova au rămas în cantonamentul din „Lunca Jiului” imediat după finalul jocului cu FCSB, pentru a efectua refacerea de luni dimineața. Următoarea ședință de pregătire s-a desfășurat marți după-amiază, iar tehnicianul Cristiano Bergodi nu a ezitat să îi arate lui Stephane Acka cum ar trebui să se plaseze în defensivă.

Bergodi este un fost fundaș de legendă la Lazio. Italianul a evoluat timp de 7 sezoane pentru formația din Capitală.

Astfel, „juveții” nu au avut prea mult timp liber. După refacerea de luni și antrenamentul de marți după-amiază, „alb-albaștrii” mai au ședințe de pregătire programate pentru miercuri, joi, vineri și sâmbătă dimineață. Oltenii vor pleca cu o cursă charter la Botoșani și se vor întoarce imediat după partidă.

FC Botoșani – Universitatea Craiova din etapa a 8-a a Play-Off-ului Ligii 1 se va disputa duminică, 19 iulie 2020, de la ora 21:00, pe stadionul „Municipal” din Botoșani.

Antrenorul Universității se consideră un antrenor ofensiv și visează să ajungă în UEFA Champions League

Înainte de jocul cu FCSB, Bergodi a oferit un interviu pentru site-ul oficial al clubului. Tehnicianul a vorbit despre stilul său tactic: „Sincer, în ciuda faptului că am fost fundaş, mă consider un antrenor ofensiv. Asta pentru că am avut norocul să fiu antrenat doi ani la Lazio de Zdenek Zeman, un antrenor celebru pentru stilul său extrem de spectaculos şi de la care am învăţat foarte multe. Culmea, tot un 4‑3‑3 jucam cu el. Cât despre jocurile noastre de până acum, în ciuda greşelilor inevitabile care au dus la acele goluri primite, eu zic că oricum am îmbunătăţit substanţial faza defensivă.

A fost prima idee pe care le‑am zis‑o jucătorilor la venirea mea aici: că trebuie să facem mai bine faza defensivă, mai ales tranziţia negativă. Dar, una peste alta, cel mai bun meci de fotbal e acela când dai cu un gol mai mult decât adversarul şi noi am făcut asta în fiecare meci de până acum. Sunt mulţumit de băieţi, dar ştiu că vom fi şi mai buni, pe parcurs.

Antrenorul Craioveni a dezvăluit că ar fi un vis împlinit să poată antrena în cea mai importantă competiție inter-cluburi: Ar fi un vis împlinit pentru toată lumea să jucăm în UEFA Champions League: pentru mine personal, pentru colegii mei din club, pentru jucătorii mei şi, bineînnţeles, pentru suporteri. Fireşte că mi‑ar plăcea foarte mult să se întâmple asta şi da, îndrăznesc să sper că visul va deveni realitate, de ce nu?”