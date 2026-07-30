Cristiano Bergodi, săgeți către conducere după eliminarea lui U Cluj din Conference League: ”Nu este suficient un lot de 15 jucători”

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După 2-2 în manșa tur, U Cluj a cedat la returul din Norvegia, scor 1-3, și a părăsit și Conference League. Cristiano Bergodi a vorbit despre momentul crucial care a dus la eliminarea echipei sale.

Cristiano Bergodi, explicații pentru eliminarea lui U Cluj din Conference League

În conferința de presă susținută după , antrenorul lui U Cluj a mărturisit că golul de 2-1 primit chiar înainte de pauză a contat enorm în economia jocului, iar cea de-a treia reușită a norvegienilor a închis practic calificarea.

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”În prima repriză, frumos. Prima repriză cu ocazii, și ei, și noi. În prima repriză a fost echilibru. Am vorbit cu el și e, în sfârșit, meciul lui. Am făcut o greșeală la al doilea gol marcat de ei, dar asta este. Noi am făcut o primă repriză foarte bună. Am fi putut face 2-1, dar din păcate nu am reușit să dăm gol. Al treilea gol ne-a tăiat picioarele.

Au acoperit foarte bine zonele. Azi am încercat să facem același lucru, să îi prindem pe contraatac. Golul luat la sfârșitul primei reprize ne-a… (n.r. – U Cluj a jucat mai bine acum) Sunt de acord cu voi, e corectă analiza. O primă repriză foarte bună din partea noastră. Am avut ocazii clare de a da și al doilea gol.

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Nu a fost ușor, dar, în general, mi-a plăcut mai mult echipa acum decât în tur. Din păcate, ați văzut cum am luat golul, se poate greși. A fost un meci cu intensitate. O impresie bună în prima repriză, de fotbal european”, a declarat Bergodi, conform .

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Cererile lui Bergodi după eliminarea din Europa

Tehnicianul italian consideră că are un lot extrem de subțire și a cerut conducerii să facă transferuri pentru a putea lupta la trofee. De asemenea, el își dorește ca situația lui Jovo Lukic, jucător , să se rezolve cât mai repede.

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”Trebuie făcut ceva pentru că lotul pe care îl avem trebuie îmbunătățit. Eu lucrez cu ce am la dispoziție, este normal. Nu vreau acum să comentez despre lot, eu zic doar că trebuie îmbunătățit.

Conducătorii pot avea o altă idee, dar eu consider că lucrurile stau așa. Nu este suficient un lot de 15 jucători (n.r. – despre Lukic) Cred că trebuie rezolvată această situație. Nu se poate merge așa. Lukic a dat gol astăzi, bravo lui! Dar cred că trebuie găsită o soluție”, a spus Cristiano Bergodi.