Cristiano Bergodi, scandal la conferința de presă! A ”turbat” și s-a certat cu jurnaliștii, cum n-a mai făcut-o niciodată, după eșecul Rapidului cu Sepsi, 0-1

Giuleștenii au fost și au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea partide în play-off. Mai mult, echipa pare ieșită din lupta pe locurile din cupele europene.

Scandal făcut Cristiano Bergodi după Rapid – Sepsi 0-1

Dacă la flash-interviul de după joc, Cristiano Bergodi a avut o atitudine normală și , la conferința de presă a făcut un scandal monstru. Tehnicianul italian a fost deranjat de întrebările unui jurnalist.

Nervos din cale afară din cauza rezultatului nefavorabil, a situației tensionate și a faptului că simte că este posibil să fie demis, Bergodi a avut o criză de nervi. A fost o ieșire necaracteristică lui, italianul obișnuind presa cu o atitudine calmă.

Afișând o privire a unui om care nu se mai poate controla, Cristiano Bergodi s-a contrat cu jurnalistul pe tema rezultatelor Rapidului. El a fost deranjat de faptul că s-a adus în discuție finalul anului trecut, când Rapidul a avut altă serie de rezultate modeste.

”În noiembrie și în decembrie ce s-a întâmplat?”, a fost întrebat Cristiano Bergodi. ”În noiembrie și în decembrie am avut cei mai buni jucători accidentați. Ce întrebare e asta? Tu unde trăiești?”, a răspuns tăios italianul.

Bergodi, urlete înfricoșătoare

”Dumneavoastră în ce lume trăiți?”, a fost replica jurnalistului care l-a enervat teribil pe Cristiano Bergodi, care și-a ieșit din minți. ”Trebuie să ai respect! În ce lume trăiesc? Stai liniștit! După FCSB am reușit. Fără Rrahmani, fără Petrila. Am avut două luni în care n-am avut atacanți.

Scoate jucătorii importanți de la FCSB și să vedem ce fac ei! Două luni am reușit cu Craiova și cu FCSB să câștigăm! Două luni au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers. Jucători foarte importanți. Și tot am rămas acolo sus. Și chiar dacă nu am câștigat!

Ce probleme de jucători am avut în noiembrie-decembrie? Cu Rrahmani, Petrila. Ce înseamnă că am câștigat cu Craiova și FCSB? Echipele trebuie să aibă anumite caracteristici. E greu când jucăm fără atacant, fără mijlocaș. Nu mă învață nimeni fotbal pe mine”, a urlat Bergodi.

Vizibil supărat la ieșirea din stadion după întâlnirea Rapid – Sepsi 0-1, Dan Șucu a declarat că la formația alb-vișinie.

Bergodi, criză de nervi la conferința de presă