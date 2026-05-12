Cristiano Bergodi schimbă radical primul „11” al lui U Cluj pentru finala Cupei cu U Craiova. Ce se întâmplă cu golgheterul Lukic. Exclusiv

Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc în ultimul act al Cupei României Betano, partida fiind programată miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Cele două formații luptă pentru două trofee în acest sezon, ocupând locurile de top în SuperLiga. Ce modificări pregătește Cristiano Bergodi în echipa de start.

Universitatea Craiova și U Cluj se vor întâlni de două ori în decurs de doar patru zile. Primul duel este programat miercuri, 13 mai, în finala Cupei României, iar duminică, 17 mai, cele două formații să dispute „finala” sezonului în etapa a 9-a din SuperLiga, însă de această dată meciul va avea loc pe „Ion Oblemenco”.

Cristiano Bergodi a pregătit finala Cupei României încă din urmă cu câteva zile, trofeul fiind extrem de important pentru ardeleni. Mai exact, antrenorul italian a decis să trimită în teren jucători care au evoluat mai puțin în meciul cu Rapid, pentru ca titularii de drept să fie odihniți pentru partida cu Universitatea Craiova.

Din informațiile FANATIK, în primul „11” al Universității Cluj vor apărea cel puțin șase nume noi față de confruntarea cu Rapid din SuperLiga. . Revenind la titulari, la partida de la Sibiu sunt așteptați următorii: Gertmonas, Coubiș, Drammeh, Chipciu, Mendy și Lukic.

„Probabil că am folosit câțiva jucători diferiți față de primul 11 în meciul cu Rapid. Nu știm încă formula de start, vom vedea mâine seară. Nu i-am menajat, am un grup de jucători buni. Am schimbat câțiva jucători în prima repriză cu Rapid, însă, paradoxal, am jucat mai bine atunci, când pe teren erau fotbaliști care nu evoluaseră atât de mult, comparativ cu repriza a doua, când au intrat cei care au jucat mai mult”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Cum a arătat U Cluj în meciul cu Rapid: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, M. Gomes – Codrea – Nistor, Bic – Macalou, Postolachi, Stanojev.

Ce se întâmplă cu Jovo Lukic

Jovo Lukic s-a accidentat la încălzire chiar înainte de derby-ul local cu CFR Cluj (scor 0-1), în etapa a 6-a din play-off. După două runde de inactivitate, bosniacul a revenit pe teren în runda precedentă, în victoria contra Rapid. Cum forma sa este una foarte bună, fanii clujeni se întreabă dacă Lukic va fi apt pentru finala Cupei României.

La antrenamentul oficial de dinaintea meciului cu Universitatea Craiova, Jovo Lukic s-a pregătit cot la cot cu colegii săi, semn că este gata să înceapă încă din primul minut în finala Cupei României Betano. Cifrele bosniacului din acest sezon sunt foarte bune, .

„Mă bucur pentru Lukic că a fost convocat pentru Campionatul Mondial, e un om bun și un jucător foarte bun. Merita această convocare, probabil că va fi golgheterul campionatului în acest an. E un plus pentru el, va avea o ambiție în plus faptul că va merge la Mondial”, a spus Cristiano Bergodi despre atacantul bosniac.