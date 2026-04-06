Cristiano Bergodi se felicită după ce l-a schimbat pe Dan Nistor înainte de pauza meciului Rapid – U Cluj 1-2: „Această mișcare a dat roade”

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a urcat pe prima poziție în SuperLiga României, la trei puncte de Universitatea Craiova, după ce a învins-o pe Rapid cu 2-1 chiar pe Giulești. În urma unei accidentări a jucătorului U21, Cristiano Bergodi (61 de ani) s-a văzut nevoit să facă două schimbări, neavând o altă variantă pe postul lui Chinteș. Astfel, italianul l-a scos pe veteranul Dan Nistor încă din prima repriză, însă decizia s-a dovedit a fi una câștigătoare.

Schimbarea lui Dan Nistor, mișcarea câștigătoare? Ce a spus Cristiano Bergodi după Rapid – U Cluj 1-2

Rapid a început meciul cu Universitatea Cluj cum nu se putea mai bine, după ce Cătălin Vulturar a deschis scorul pe Giulești. Tânărul mijlocaș al Rapidului s-a accidentat și a părăsit terenul în minutul 34, iar Costel Gâlcă este de părere că acest lucru a dezechilibrat jocul echipei sale. Deși a intrat în dezavantaj la pauză, asta după ce tehnicianul italian a făcut două schimbări înainte de finalul primei reprize, din cauza accidentării lui Chinteș. Pentru a introduce un jucător U21 pe alt post, Bergodi l-a sacrificat pe Dan Nistor, însă la final decizia sa a fost una câștigătoare:

ADVERTISEMENT

„Sunt trei puncte extraordinar de frumoase, să întorci rezultatul în Giulești, cu Rapid, o echipă foarte bună… Mă bucur și vreau să-i felicit pe jucătorii mei pentru că au făcut un meci extraordinar, mai ales repriza a doua. Am întors rezultatul, am băgat al doilea vârf, Lukic era singur în prima repriză, a jucat și cu această orteză, a avut o mică fisură la mână. Pentru această regulă Under a trebuit să-l băgăm pe Trică, am făcut o alegere, am scos un jucător important ca Dan Nistor, dar cred că după a dat roade această mișcare. În a doua repriză s-a făcut diferența pe benzi.

După ce am egalat, jucătorii au avut încredere și caracterul de a și câștiga meciul. Am făcut schimbări la 1-1 încercând să câștigăm meciul, am băgat un fundaș lateral care împinge jocul, Miguel Silva, și pe Gheorghiță. Îi felicit pe cei care au venit de pe bancă, au jucat bine, au adus un plus și sunt foarte mulțumit”, a declarat Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Cristiano Bergodi reacția nervoasă a lui Dan Nistor

Deși a ajuns la 37 de ani și este conștient de motivul pentru care a fost sacrificat, Acesta nu l-a salutat pe Cristiano Bergodi și s-a îndreptat direct spre vestiare. Antrenorul lui U Cluj a dezvăluit că Nistor nu este mulțumit nici atunci când este scos în minutul 70:

ADVERTISEMENT

„Dan are personalitate, un caracter bun, el e puțin supărat și dacă îl schimbi în minutul 70. Trebuie să vorbim de echipă în general, nu de un singur jucător, dar Dan e un jucător important pentru noi, chiar și dacă s-a supărat, mai vorbim, mai discutăm cu el. N-am avut niciodată probleme cu el, nici la Craiova, când avea cu 6 ani mai puțin și a fost unul dintre cei mai buni jucători când a dat gol în finala campionatului cu CFR Cluj”, a explicat Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

Galeria Rapidului i-a scandat numele lui Cristiano Bergodi. Reacția italianului

Cristiano Bergodi a antrenat Rapidul într-un sezon în care echipa a avut speranțe reale la titlu înainte de play-off. Cu antrenorul italian la cârmă, giuleștenii au învins-o pe rivala FCSB fără drept de apel, cu 4-0, și au intrat în play-off la trei puncte distanță. Giuleștenii nu au reușit să țină pasul cu echipa ce avea să devină campioană, ba chiar au terminat sezonul pe locul șase, însă Bergodi a rămas în inimile rapidiștilor.

La finalul partidei, suporterii Rapidului nu au fost mulțumiți de jucătorii lor, așa că au decis să scandeze numele fostului antrenor: „Nu mă așteptam la această reacție din partea suporterilor, eu am venit ca adversar, dar cred că ei își amintesc de perioada cu doi ani în urmă, când la un moment dat eram pe locul 2, o echipă pe val, am câștigat 4-0 cu FCSB și după s-a prăbușit tot. Nu știu, m-au apreciat probabil, m-au aplaudat, mă bucur și le mulțumesc, sunt în inima mea, am lucrat aici de trei ori”, a încheiat Cristiano Bergodi.