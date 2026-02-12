Fotbal intern

Cristiano Bergodi și-a aflat amenda după scandalul monstru de la CFR Cluj – U Cluj 3-2. Anunțul conducerii

Cristiano Bergodi nu a scăpat nepedepsit după conflictul pe care l-a avut cu Andrei Cordea după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ce a spus președintele Radu Constantea despre amenda italianului
Ciprian Păvăleanu
12.02.2026 | 06:45
U Cluj l-a amendat pe Cristiano Bergodi după scandalul din derby-ul Clujului. Foto: Sportpictures.eu
După scandalul de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, Cristiano Bergodi nu a scăpat fără să fie sancționat de „șepcile roșii”. Radu Constantea a dezvăluit că antrenorul italian a primit o amendă din partea clubului.

U Cluj l-a amendat pe Cristiano Bergodi. Ce a declarat președintele clubului

Lucrurile au scăpat de sub control în derby-ul Clujului, acolo unde Andrei Cordea i-a adresat injurii verbale antrenorului Universității. Într-un exces de furie, Cristiano Bergodi a intrat pe teren și l-a atins pe fotbalist în zona feței și a gâtului.

Cei doi s-au prezentat în fața comisiei miercuri, 11 februarie, de la ora 13:00, însă Comisia de Disciplină și Etică a decis ca procesul să fie amânat până săptămâna viitoare, mai exact pe 18 februarie. Deși comisiile competente încă nu le-au dat celor doi pedepsele meritate, U Cluj nu a pierdut vremea și deja l-a sancționat pe antrenorul italian:

„Da, l-am amendat pe Bergodi. Am avut o discuție și a primit o amendă. I-am transmis că a avut o atitudine greșită. Până la urmă reprezintă un club. Nu a protestat, chiar i-a părut foarte rău a doua zi. Și acum este extrem de afectat. Toți am avut în viață anumite reacții pe care chiar după zece minute să nu ni le putem explică”, a declarat Radu Constantea, conform Prima Sport.

Câte etape de suspendare vor primi Andrei Cordea și Cristiano Bergodi. Verdictul lui Cristi Balaj

Deși cei doi riscă suspendări drastice, Cristiano Bergodi chiar putând să primească o suspendare între 6 și 12 luni, Cristi Balaj, fost arbitru și președinte al CFR Cluj, este de părere că cei doi vor primi mai degrabă sancțiunea minimă:

„Cordea, din punctul meu de vedere, mai mult de două etape nu va primi nici el, pentru că au mai fost cazuri, jucători care au înjurat chiar arbitrii, ceea ce este mult mai grav să înjuri arbitrul. Cum a fost, parcă, Târnovanu, care luase două etape. Cam asta este practica. (n.r. – cazul lui Bergodi) Atât timp când nu au fost urmări și repet, nu a fost lovire, nu atât de mult pe cum scriau unii din mass-media. O să meargă spre pedeapsa minimă, din punctul meu de vedere, nu spre maximă!”, a explicat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

