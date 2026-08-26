Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa după scandalul cu Dinamo! Exclusiv

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Cristiano Bergodi (61 ani) și-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. Tehnicianul lui U Cluj va rata astfel următoarele două partide. Ca și coincidență, „Șepcile Roșii” vor juca pe 28 august cu Petrolul Ploiești în campionat, după care vor întâlni același adversar la început de septembrie.

Cristiano Bergodi, suspendat 2 etape și amendat cu 6000 lei

. Deranjat de injuriile fanilor lui Dinamo, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, italianul a avut un comportament violent, fiind ținut cu greu de membrii staff-ului tehnic de la U Cluj.

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În consecință, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, antrenorul a fost suspendat două jocuri și amendat cu suma de 600 lei. Astfel, Cristiano Bergodi va rata „dubla” șepcilor roșii în campionat și în Cupa României, cu Petrolul Ploiești, programate pe 28 august și 1 septembrie. Cristiano Bergodi nu este la prima „ispravă de acest gen”.

Imediat după meciul cu Dinamo, Bergodi încerca să-și scuze comportamentul și dădea vina pe un fan „nenorocit” care l-a înjurat în limba maternă, italiana. „ Ce să fac, asta e. Se întâmplă, nu trebuie să se întâmple. Sunt lucruri… Nu trebuie să te înjure de acolo din spate, m-a jignit, ce să fac, eram la un metru de bancă. Ai câștigat meciul, du-te să te bucuri cu fanii tăi, nu să înjuri. M-a înjurat în limba italiană.

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Am luat roșu, nu trebuia să reacționez așa. Sunt o persoană care poartă respect pentru toată lumea, nu am spus niciodată ceva jignitor. Am văzut și alți antrenori care s-au plâns că sunt înjurați”, a completat antrenorul.

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Cristiano Bergodi a mai fost suspendat în luna februarie, după meleul din derby-ul cu CFR Cluj

Cristiano Bergodi a mai fost suspendat o lună în februarie 2026, după ce l-a luat de gât pe jucătorul celor de la CFR Cluj, Andrei Cordea. Nu a scăpat de suspendare nici fotbalistul din Gruia, după conflictul avut cu Bergodi. Și atunci, ca și acum, antrenorul italian și-a ieșit din minți după ce a fost înjurat.

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Trebuie menționat că atunci Comisia de Disciplină a fost blândă cu Bergodi și i-a aplicat pedeapsa minimă. Încadrat ca oficial al unui club, având poziția de antrenor, Bergodi risca atunci o suspendare de până la 12 luni, pentru fapta sa de „a lovi sau a comite alte violențe în incinta stadionului asupra altei persoane”. Cu toate acestea, Bergodi a primit atunci pedeapsa minimă.