Cristiano Bergodi și Alex Chipciu, încrezători după remiza nebună dintre U Cluj și Brann: „Vom suferi și acolo!”

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U Cluj pornea cu șansa a doua în duelul de la Sfântu Gheorghe contra norvegienilor de la Brann, însă „șepcile roșii” au reușit să revină pe final după ce oaspeții au condus cu 2-0 și au obținut o remiză. Antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) și căpitanul Alexandru Chipciu (37 de ani) au tras concluziile la finalul întâlnirii și au vorbit despre returul din Norvegia.

Cristiano Bergodi, încrezător după U Cluj – Brann 2-2

Cei de la Brann au condus cu 2-0 după reușitele semnate de Castro și Myhre și păreau că se îndreaptă spre o victorie convingătoare, însă U Cluj nu a cedat și a revenit dramatic pe final. Jovo Lukic a redus din diferență cu o lovitură de cap, Pedro Pinho a egalat situația pe tabelă, iar clujenii puteau chiar să învingă, însă lobul trimis de Marius Ștefănescu a lovit bara transversală.

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Cristiano Bergodi a recunoscut că echipa sa ar fi mers „în excursie” dacă ar fi pierdut cu 0-2, însă cu acest egal păstrează șanse la o calificare în turul 3. „Un meci frumos, de la agonie la extaz. Am încercat să câștigăm. Am lovit bara în prelungiri. O echipă bună. Până în minutul 75 am văzut puțin mingea. Sunt mulțumit și felicit băieții că au crezut până la final. Și mai bine decât cu Dinamo Kiev. Nu știu cum au dat al doilea gol, dar mingea a trecut peste linia noastră. O echipă foarte bună. I-am analizat bine. În fotbal se poate întâmpla orice.

Cine a venit de pe bancă s-a comportat bine. Marius are viteză, tehnică, e iute. El poate ajuta la Lukic. Apoi am schimbat. Nu a fost ușor. Sunt mulțumit. Ei pleacă cu prima șansă. Joacă acasă, va fi stadionul plin, e frumos. În minutul 80 ziceam că mergem în excursie, acum mergem să facem ceva frumos acolo”, a afirmat tehnicianul italian după , conform .

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Alexandru Chipciu, concluzie dură după U Cluj – Brann 2-2

Alexandru Chipciu a subliniat diferența majoră care există în acest moment între fotbalul norvegian, aflat într-o clară ascensiune, și cel din România. „Am luat golurile puțin cam ușor, chiar dacă ei au avut controlul asupra meciului. Am avut și noi niște șanse incredibile, dar n-am profitat de ele. Cu puțină șansă, puteam să câștigăm. Acum 10-12 ani am picat cu Stromsgodset, campioana Norvegiei la momentul acela. Eram în autocar, toți de la FCSB, și nu știam de unde sunt. Ne gândeam: ‘Ce noroc pe noi!’. I-am bătut tur-retur. Acum mi se pare incredibil să joci cu locul 3-4 din Norvegia și să fie atât de buni.

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Cu siguranță, ei fac ceva bun și noi ceva greșit. Nu cred că un jucător român îi este inferior unui norvegian la tehnică. Ar trebui să fim umili. Nu aveau individualități, fac lucruri simple, bune, și te pun în dificultate. Pe final a intrat și Jovo Lukic, a dat și gol. Ușor, ușor începem să fim în formula completă. Începem să ne echilibrăm și, cu siguranță, vom merge în Norvegia și va fi același punct de plecare. Știm că vom suferi și acolo. Suferi, suferi, dar trebuie să ai și încrederea că poți să faci ceva.

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Ne bucurăm că le-am dat speranță oamenilor care au venit la meci. Avem dezavantajul ăsta că n-am jucat pe teren propriu. Aș rămâne cu lucrurile pozitive. N-am pierdut cu Dinamo Kiev (n.r. în ), am jucat cu Brann, care anul trecut a fost în primăvara Europa League. Atât am putut să oferim.De multe ori, realitatea din teren e diferită de cea a privitorului. E clar că toți jucătorii își doresc să atace, să aibă încredere, dar trebuie să ții cont de valoarea adversarului. Nu e că nu vrei, dar nu poți. Contează ce faci pe teren”, a declarat experimentatul fundaș.