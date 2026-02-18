Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au aflat cât timp vor fi suspendați după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj. Ambii scot și mulți bani din buzunar pentru amendă

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au fost protagoniștii unui scandal monstru la meciul CFR – U Cluj, din etapa a 26-a a SuperLigii. Acum, cei doi au aflat ce sancțiuni au primit și cât vor lipsi.

Ce sancțiuni au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

Antrenorul italian al lui U Cluj , dar nu a scăpat de pedeapsă. Conform , Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, tehnicianul va putea sta din nou pe banca ”șepcilor roșii” abia în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, atunci când U Cluj va juca în deplasare cu FCSB, partidă care ar putea fi decisivă în vederea calificării în play-off pentru ambele formații.

La rândul său, Cordea a fost suspendat pentru trei jocuri și amendat cu 5.000 de lei. Atacantul a stat deja două partide, cu Rapid în Cupa României și cu FC Hermannstadt în campionat, astfel că el va mai lipsi doar la întâlnirea cu Petrolul, din etapa a 28-a a SuperLigii, programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18:00.

ADVERTISEMENT

În plus, CFR Cluj a primit o penalitate sportivă de 15.000 de lei, iar U Cluj una de 10.000 lei.

ADVERTISEMENT

Ce i-a strigat Cordea lui Bergodi

Imediat după ultimul fluier al derby-ului CFR – U Cluj, antrenorul , care a avut o atitudine provocatoare. Tehnicianul italian a acuzat faptul că jucătorul din Gruia l-a înjurat, deși acesta a susținut că întregul conflict a fost cu Dan Nistor.

Din informațiile obținute de FANATIK, după ce am stat de vorbă cu mai mulți jucători ai ambelor echipe, . ”Să o f…t pe mă-ta!”, ar fi zis jucătorul trupei din Gruia în direcția antrenorului italian, iar acesta a fost momentul care a declanșat iureșul.