Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au aflat cât timp vor fi suspendați după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj. Ambii scot și mulți bani din buzunar pentru amendă

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au fost protagoniștii unui scandal monstru la meciul CFR – U Cluj, din etapa a 26-a a SuperLigii. Acum, cei doi au aflat ce sancțiuni au primit și cât vor lipsi.
Antrenorul italian al lui U Cluj nu a putut ajunge nici de această dată în fața Comisiei de Disciplină a FRF, dar nu a scăpat de pedeapsă. Conform gsp.ro, Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei.
În aceste condiții, tehnicianul va putea sta din nou pe banca ”șepcilor roșii” abia în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, atunci când U Cluj va juca în deplasare cu FCSB, partidă care ar putea fi decisivă în vederea calificării în play-off pentru ambele formații.
La rândul său, Cordea a fost suspendat pentru trei jocuri și amendat cu 5.000 de lei. Atacantul a stat deja două partide, cu Rapid în Cupa României și cu FC Hermannstadt în campionat, astfel că el va mai lipsi doar la întâlnirea cu Petrolul, din etapa a 28-a a SuperLigii, programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18:00.
În plus, CFR Cluj a primit o penalitate sportivă de 15.000 de lei, iar U Cluj una de 10.000 lei.
Imediat după ultimul fluier al derby-ului CFR – U Cluj, antrenorul Cristiano Bergodi a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, care a avut o atitudine provocatoare. Tehnicianul italian a acuzat faptul că jucătorul din Gruia l-a înjurat, deși acesta a susținut că întregul conflict a fost cu Dan Nistor.
Din informațiile obținute de FANATIK, după ce am stat de vorbă cu mai mulți jucători ai ambelor echipe, Cordea l-ar fi înjurat pe Bergodi. ”Să o f…t pe mă-ta!”, ar fi zis jucătorul trupei din Gruia în direcția antrenorului italian, iar acesta a fost momentul care a declanșat iureșul.