Cristiano Bergodi, după U Cluj – Rapid 3-4: „Unul dintre cele mai bune meciuri”. Întrebarea care l-a iritat pe italian

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Rapid a spart gheața și a bătut-o pe U Cluj după nouă meciuri la rând fără victorie. Echipa lui Daniel Pancu s-a impus cu scorul de 4-3 pe Cluj Arena. Fotbaliștii gazdelor au comis mai multe erori la golurile bucureștenilor, dar Cristiano Bergodi nu a fost foarte nemulțumit.

Cristiano Bergodi, mulțumit și după U Cluj – Rapid 3-4

și a reușit să câștige împotriva „șepcilor roșii” după trei ani de secetă. . „Noi am jucat foarte bine, unul dintre cele mai bune meciuri din campionat, la nivelul jocului. Asta ne dă încredere că am întâlnit o echipă care se luptă la locurile 1-3.

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Noi am arătat destul de bine. Trebuie să reparăm greşelile, sunt greşeli individuale. Ce putem face?! Sunt mulţumit cum a jucat echipa, în general. Greşeala din final ne-a costat meciul”, a declarat Cristiano Bergodi, după U Cluj – Rapid 3-4.

Bergodi, iritat de una dintre întrebările jurnaliștilor

U Cluj a pierdut cu Rapid, scor 3-4, dar a rămas pe loc de play-off. Echipa lui Cristiano Bergodi este pe locul 5, cu 18 puncte, cu 8 mai puține decât liderul Dinamo. Vicecampioana en-titre ar putea rămâne fără antrenor la finalul anului. Contractul lui Bergodi cu U Cluj expiră la 31 decembrie 2026. Întrebat despre situația sa, italianul nu a vrut să vorbească și chiar s-a arătat deranjat în fața jurnaliștilor.

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O întrebare l-a iritat pe Bergodi: „Vă expiră contractul în şase luni?” El a reacţionat scurt: „Şi?!”. Apoi a continuat: „Eu nu discut cu clubul, eu îmi văd de treaba mea şi caut să fac cât mai bine. Avem un meci important cu Argeş, sunt încrezător. Nu discut de contract. Nici dacă plec sau rămân nu discut de contract”.