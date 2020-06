Cristiano Bergodi ştie cum poate s-o învingă pe CFR Cluj. Marele vis al antrenorului Universităţii Craiova: “Doar în Italia am mai reuşit”

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din play-off. Duelul reprezintă și cel mai important din acest sezon pentru olteni, iar Cristiano Bergodi și elevii sunt motivați să scoată un rezultat bun în Gruia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clujenii ar putea părea favoriți pe hârtie, însă „juveții” vor să arate că nu a fost o întâmplare că au obținut două victorii consecutive și că se află la 4 puncte de lider. Dacă obțin punct sau puncte pe terenul campioanei, Universitatea ar avea șansa unui program favorabil în ultimele meciuri rămase din acest sezon.

Înainte de partidă, Cristiano Bergodi și Dan Petrescu au susținut câteva declarații și fiecare dintre antrenor elogiază echipa adversă. Italianul spune că îi respectă pe ardeleni, însă elevii săi vor da totul pentru a obține puncte. De partea cealaltă, Petrescu a vorbit la superlativ de advesari și nu vede partida de duminică ca pe una decisivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi vrea toate cele trei puncte din deplasarea de la Cluj

Cristiano Bergodi a început foarte bine mandatul din Bănie și vrea să continue pe aceeași linie: „E un meci foarte important. Noi am început bine acest restart al campionatului, am luat 6 puncte, era foarte important pentru moralul jucătorilor. E o partidă dificilă, întâlnim cea mai bună echipă din campionatul României, dar vom face totul să luăm puncte acolo. Avem respect față de campioni, dar nu ne speriem de ei. Avem ambiție de a face ceva deosebit în acest final de campionat.

Eu cred că va fi un meci frumos și cine va fi cel mai bun va câștiga. Suntem o echipă bună, nu știu dacă meciul cu Clujul a venit prea devreme, poate mai aveam de două meciuri, dar mie nu îmi e frică de nimic. Într-un meci de fotbal se joacă la victorie, dar dacă va fi egal și noi vom avea o prestație bună, trebuie să acceptăm și acest rezultat, dar normal că mergem să câștigăm”, a declarat Bergodi.

ADVERTISEMENT

Unele voci au spus că jocul Universității Craiova nu a impresionat în partidele cu Astra Giurgiu și FC Botoșani, dar Bergodi spune că acest lucru este din cauza faptului că nu este de foarte mult timp în Bănie. Totuși, italianul consideră că echipa sa trebuie să facă un meci perfect pentru a putea obține ceva la Cluj:

„E un antrenor nou la Craiova și am început cu dreptul, nu cred că suntem sub linia așteptărilor. Trebuie îmbunătățit aspectul legat de pase. Cu CFR, din punct de vedere tehnic, noi trebuie să facem un joc aproape perfect. Fiecare meci are istoria lui. O serie de 6 jocuri câștigate nu am avut niciodată, 5 am reuşit ca antrenor în Italia. Nu e ușor de bătut CFR-ul, dar nicio echipă nu e așa perfectă. Avem jucători de viteză, cu o tehnică bună, trebuie să facem o partidă bună și din punct de vedere al defensivei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu e un antrenor foarte bun, a alcătuit o echipă foarte bună în doi ani, cunosc foarte bine jucătorii lor. Au jucători de talie, lovesc bine mingea și nu ne va fi ușor la faze fixe. Am încercat să lucrăm la toate capitolele, vom vedea unde am ajuns, iar acest test ne va spune și unde suntem din punct de vedere valoric în Liga 1. Dacă CFR Cluj bate, vor avea mari șanse să ia campionatul, dar eu sunt încrezător că am jucători foarte buni și care vor scoate un rezultat bun”, a mai punctat Cristiano Bergodi.

Dan Petrescu a vorbit foarte frumos despre Bergodi și Universitatea Craiova

În stilul caracteristic, Dan Petrescu a vorbit numai în termeni laudativi despre Cristiano Bergodi și Universitatea Craiova: „Bergodi e un antrenor foarte bun, e un gentleman şi îmi pare bine că a revenit în România. A făcut treabă bună şi la Voluntari, dar echipa nu a avut noroc, deşi juca bine. Bergodi are experienţă, este un fost mare fotbalist şi un mare antrenor, am avut o relaţie bună cu el mereu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ca jucător, Bergodi era un fundaş bun, pe care şi-l doreşte orice antrenor, ne-am duelat de 5 ori. Nu e numai meritul lui Bergodi că se bate la titlu Craiova, ci şi al lui Papură, al lui Piţurcă, al patronului, au jucători foarte buni, nu numai primul 11, ci un lot puternic. Au foare mulţi jucători periculoşi în atac, nu numai Koljic, îi mai au pe Cicâldău, Nistor, Mihăilă, Ivan, Bărbuţ, Gustavo, aşa că nu au numai unul care poate să facă diferenţa, mai ales în campionatul românesc”

Derby-ul de duminică reprezintă un test decisiv pentru olteni, dar pentru CFR lucrurile nu stau în același mod. Cu un avantaj de 4 puncte, Dan Petrescu consideră meciul ca fiind unul de o importanță aparte, dar nu decisiv: „E un meci important, dar nu e decisiv, indiferent de rezultat, campionatul se va juca până în ultima etapă, deşi eu sper să nu fie aşa. Ca toate meciurile lui CFR cu Craiova, va fi strâns, echilibrat, micile detalii vor face diferenţa. Noi avem 2 rezultate, eu vreau să câştig orice meci, dar important e să nu pierzi, pentru a rămâne cu un moral bun şi atunci ştii că ai făcut lucrurile cum trebuie”, a mai spus antrenorul campioanei.