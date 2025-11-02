Cristiano Bergodi, supărat că jucătorii lui au intrat în capcana celor de la FCSB: „Adversarii pot simula”

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi e convins că fotbaliștii de la U Cluj au căzut în capcana adversarilor de la FCSB. Campioana en-titre s-a impus cu 2-0 pe Cluj Arena.

Cristiano Bergodi, supărat pe jucători după U Cluj – FCSB 0-2

FCSB a beneficiat și de , care a văzut două cartonașe galbene în interval de trei minute. Al doilea a venit după un fault asupra lui Darius Olaru.

La conferința de presă de la finalul partide, Cristiano Bergodi a fost întrebat dacă fotbalistul celor de la FCSB „a fost puțin șmecher” în momentul în care a căzut după duelul cu Murgia.

„Nu mă interesează comportamentul adversarilor. Jucătorii mei trebuie să știe că adversarii pot simula și nu ar fi trebuit să intre atât de decis. Murgia putea să stea mai liniștit acolo și cred că am fi putut face un meci important.

Eu cred că noi am avut situațiile mai importante în primele 30 de minute, până la golul lui Olaru. După, a trebuit să jucăm 10 contra 11. S-a stricat un meci, e păcat, dar mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi, după U Cluj – FCSB 0-2.

Mihai Stoica tună și fulgeră: „Merita 3 galbene”

Mihai Stoica a tunat și a fulgerat la miezul nopții pe contul personal de Facebook. Președintele C.A. de la FCSB consideră că mijlocașul italian merita 3 avertismente, nu 2!

„E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia. E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

1. Fault din spate la Bîrligea. Galben 2. Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben. 3. Mare lovitură cu antebrațul, intenție clară de a lovi adversarul. Galben. Weekend plăcut!”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe contul său de Facebook.